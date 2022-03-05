19:18, 05 Март 2022 | GMT +6
Ижтимоий тармоқда Қасим-Жомарт Тоқаевнинг ёшлигидаги сурати чоп этилди
NUR-SULTAN. Kazinform – Давлат раҳбари матбуот хизмати Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг 1986 йилда Пекинда олинган суратини чоп этди, деб хабар беради Kazinform.
«Қозоғистон Президенти стол теннисини яхши кўришини билармидингиз? У Қозоғистон стол тенниси федерациясини 13 йил бошқарган. Суратда Қозоғистоннинг бўлғуси Президенти дипломатик корпус вакиллари ўртасидаги стол тенниси турнирида қатнашаётгани тасвирланган», — дейилади Президент матбуот хизматининг «Борт №1» Telegram каналида.