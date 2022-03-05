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    19:18, 05 Март 2022 | GMT +6

    Ижтимоий тармоқда Қасим-Жомарт Тоқаевнинг ёшлигидаги сурати чоп этилди

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    NUR-SULTAN. Kazinform – Давлат раҳбари матбуот хизмати Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг 1986 йилда Пекинда олинган суратини чоп этди, деб хабар беради Kazinform.

    «Қозоғистон Президенти стол теннисини яхши кўришини билармидингиз? У Қозоғистон стол тенниси федерациясини 13 йил бошқарган. Суратда Қозоғистоннинг бўлғуси Президенти дипломатик корпус вакиллари ўртасидаги стол тенниси турнирида қатнашаётгани тасвирланган», — дейилади Президент матбуот хизматининг «Борт №1» Telegram каналида.


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