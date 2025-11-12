Izg‘irin, tuman: 12-14 noyabr kunlari Qozog‘istonda ob-havo qanday bo‘ladi
ASTANA.Kazinform — 12-14 noyabr kunlari Qozog‘iston hududining katta qismi atmosfera frontal jabhalari ta’sirida bo‘ladi, natijada yomg‘ir va qor shaklida yog‘ingarchilik kutilmoqda, mamlakatning shimoliy yarmida esa past darajadagi tuman bo‘ladi. Bu haqda “Qazgidromet” RDK xabar berdi.
Sinoptiklarining ma’lumotlariga ko‘ra, 13 noyabr kuni respublikaning janubi-sharqidagi tog‘li hududlarda kuchli yog‘ingarchilik kutilmoqda. Respublika bo‘ylab tuman, qor yog‘ishi va shamolning kuchayishi kutilmoqda. Faqat mamlakat janubida ob-havo asosan yog‘ingarchiliksiz bo‘ladi.
Kunduzgi havo harorati:
— G‘arbda +8…+18°C,
— Sharqda -5…+5°C,
— Janubda +10…+18°C,
— Shimoli-g‘arbda +2…+13°C dan -5…-10°C gacha pasayadi,
— Shimolda 0…+5°C dan -2…-7°C gacha,
— Markazda 0…+8°C dan -8…-3°C gacha,
— Janubi-sharqda +5…+15°C,
— Tog‘li hududlarda 0…+5°C dan -5…-10°C gacha.
Eslatib o‘tamiz, 11 noyabr kuni Qozog‘istonning 15 ta hududi va Astana shahrida ob-havo bo‘yicha ogohlantirish e’lon qilingan edi.