Июнь ойида олтин нархи 12 фоизга пасайди
ASTANA. Kazinform — Сешанба куни олтин нархи бир унция учун 4000 доллардан пастга тушиб, сўнгги саккиз ой ичидаги энг паст даражага етди, деб хабар беради Kazinform агентлигининг Вашингтондаги мухбири.
Қимматбаҳо металл жорий ойда 12 фоиздан ортиқ арзонлади. Бозорлар жорий йилда АҚШ Федерал захира тизими (ФЗТ) фоиз ставкаларини оширишини кутяпти.
Илк ошириш сентябрь ойида амалга оширилиши мумкин, деб ёзади Trading Economics.
Яқин Шарқдаги ноаниқликлар шароитида олтин нархи кетма-кет тўрт ой давомида пасайиши мумкин.
Reuters агентлиги маълумотига кўра, соат 4:20 ҳолатига олтиннинг спот нархи бир унция учун 3975 долларни ташкил этган.
Инвесторлар ҳозир АҚШда эълон қилиниши кутилаётган ойлик меҳнат бозори ҳисоботини кутяптилар. Ушбу ҳисобот пул-кредит сиёсати бўйича келгуси қарорлар ҳақида қўшимча тасаввур беради.
KCM Trade компаниясининг бош бозор таҳлилчиси Тим Уотерер фикрича, жорий йилда олтин нархи яна бир унция учун 5000 долларгача кўтарилиши мумкин. Бироқ бунинг учун геосиёсий тарангликнинг барқарор пасайиши, инфляция босимини юмшатиш мақсадида нефть нархларининг урушдан аввалги даражагача барқарор тушиши ҳамда АҚШ долларининг янада қадрсизланиши талаб этилади, деб хабар беради Economies.