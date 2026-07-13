Июнь ойида қозоғистонликларга 269 мингдан ортиқ паспорт ва шахсни тасдиқловчи гувоҳнома берилди
ASTANA. Kazinform - 2026 йил июнь ойида Қозоғистон фуқароларига 269 мингдан ортиқ паспорт ва шахсни тасдиқловчи ҳужжатлар берилди. Бу маълумотларни «Фуқаролар учун ҳукумат» давлат корпорацияси маълум қилди, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
Давлат корпорацияси маълумотларига кўра, ёз фаслининг биринчи ойи анъанавий равишда таътиллар ва сафарларга тайёргарлик кўриш даври ҳисобланади. Шу сабабли кўплаб фуқаролар ҳужжатларини олдиндан янгилаяптилар.
Шунингдек, идора июнь ойида паспорт ва шахсни тасдиқловчи гувоҳномаларни энг кўп расмийлаштирган ҳудудлар рейтинги ҳам тузилди.
Фуқароларга ҳужжатларнинг амал қилиш муддати яқинлашаётганда уларни алмаштиришни кечиктирмаслик тавсия этилмоқда. Паспорт ва шахсни тасдиқловчи гувоҳномани тайёрлашнинг одатий муддати 15 иш кунигача бўлиб, зарур ҳолларда тезлаштирилган хизматдан ҳам фойдаланиш мумкин. Бунда ҳужжатлар ҳудудга қараб 1 кундан 7 кунгача бўлган муддатда тайёрланади.
Таъкидлаш жоизки, Қозоғистон паспорти Global Passport Index 2026 рейтингида Марказий Осиё давлатлари орасида биринчи ўринни эгаллагани ҳақида хабар берилган эди.