Июль ойида Хитойда истеъмол товарларининг чакана савдоси 3,7 фоизга ўсди
ASTANA. Kazinform – Июль ойида Хитойда истеъмол товарларининг умумий чакана савдоси 3,88 триллион юанга (тахминан 543,6 миллиард АҚШ доллари) етди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 3,7 фоизга кўп, дея хабар беради Синьхуа.
Йилнинг дастлабки етти ойида бу кўрсаткич 28,42 триллион юанни ташкил этди ва ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 4,8 фоизга ўсди.
Хитой Халқ Республикаси Давлат статистика хизмати маълумотларига кўра, савдо-сотиқ дастури бўйича истеъмол товарларини харид қилиш бозорда рағбатлантирувчи таъсир кўрсатишда давом этди. Хусусан, йирик чакана савдо корхоналарида маиший техника ва аудиовизуал жиҳозлар савдоси ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 28,7 фоизга, мебель савдоси эса 20,6 фоизга ошган.
Онлайн чакана савдо ҳам жадал ривожланмоқда. Ҳисобот даврида унинг ҳажми ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 9,2 фоизга ошди. Онлайн жисмоний товарлар савдоси 6,3 фоизга ўсди, бу умумий чакана савдонинг деярли тўртдан бир қисмини ташкил этди.
Хизмат кўрсатиш соҳасида истеъмол ҳам барқарор ўсишни кўрсатди. 2025 йил январь-июль ойларида ушбу секторда чакана савдо ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 5,2 фоизга ўсди.
Давлат статистика хизмати вакили Фу Линхуэйнинг сўзларига кўра, туризм консалтинг, транспорт хизматлари, маданият, спорт ва кўнгилочар соҳаларда икки рақамли ўсиш қайд этилган.
Фу Линхуэй ҳукумат томонидан кўрилаётган чора-тадбирлар истеъмолни кенгайтириш ва янги ўсиш нуқталарини яратишга ёрдам беришини таъкидлади. Бироқ, у ташқи ноаниқликлар ва ички харид қобилиятидаги чекловлар ҳали ҳам қийинчиликларни келтириб чиқариши ҳақида огоҳлантирди.
Унинг сўзларига кўра, келгусида истеъмолни рағбатлантириш, хизмат кўрсатиш соҳасида ўсишнинг янги драйверларини ишлаб чиқиш, истеъмол муҳитини яхшилаш, бозорнинг барқарор ривожланишини таъминлаш бўйича мақсадли ташаббуслар амалга оширилади.