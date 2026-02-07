OZ
Тренд:
    08:16, 07 Февраль 2026 | GMT +5

    Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида Олимпия машъаласи ёқилди

    ASTANA. Kazinform - XXV Қишки Олимпия ўйинлари расман Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бошланди.

    Милан және Кортина қаласында қысқы Олимпиада алауы тұтанды
    Фото: Оlympics.com

    Олимпия машъаласи Милан шаҳридаги Arco della Pace ва Кортина-д’Ампеццо шаҳридаги Piazza Dibona майдонларида бир вақтнинг ўзида ёқилди.

    Милан және Кортина қаласында қысқы Олимпиада алауы тұтанды
    Фото: Olympics.com

    Миландаги машъалани уч карра Олимпия тоғ чанғиси чемпионлари Альберто Томба ва Дебора Компаньони ёқдилар, Кортина шаҳрида эса машъалани Олимпия чемпиони София Годжа ёқди.

    Милан және Кортина қаласында қысқы Олимпиада алауы тұтанды
    Фото: Olympics.com

    Машъала дизайни Леонардо да Винчининг «Knots» геометрик тугун нақшларидан илҳомланган. Унинг тузилиши ўзгарувчан геометрик дизайндан фойдаланади ва машъаланинг ўлчами ёпиқ ҳолда диаметри 3,1 метрга, чўзилганда эса 4,5 метрга этади.

    Эслатиб ўтамиз, Олимпия машъаласи эстафетаси 63 кун давом этди. У Италиянинг 60 та шаҳридан ўтиб, 12 минг километр масофани ва мамлакатнинг барча 110 та вилоятини қамраб олди.

    Теглар:
    Италия Жаҳон янгиликлари Олимпиада 2026 Спорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
