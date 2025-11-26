OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    17:39, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Италиядаги Қишки Олимпия ўйинлари бошланишига 70 кун қолди

    ASTANA. Kazinform – 2026 йил 6-22 февраль кунлари Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида тўрт йилликнинг асосий воқеаси – XXV қишки Олимпия ўйинлари бўлиб ўтади. Мусобақада дунёнинг 93 давлатидан 3500 дан ортиқ спортчи иштирок этади.

    Италияда өтетін қысқы Олимпия ойындарының басталуына 70 күн қалды
    Фото: Спорт министрлігі

    Улар орасида маҳаллий спортчилар ҳам бор. Олимпиадада спортнинг 16 тури бўйича 195 та медаллар жамланмаси синовдан ўтказилади.

    Милан ва Кортина-д’Ампеццодан ташқари ўйинлар Вальтеллина ва Валь-ди-Фьемме кластерларида ҳам ўтказилади.

    Қишки Олимпия ўйинлари дастурига биатлон, конькида учиш ва чанғи учиш, хоккей, фристайл, сноуборд, бобслей ва ски-алпинизми каби асосий қишки спорт турлари киритилган.

    Теглар:
    Италия Жаҳон янгиликлари Олимпия ўйинлари
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!