17:39, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5
Италиядаги Қишки Олимпия ўйинлари бошланишига 70 кун қолди
ASTANA. Kazinform – 2026 йил 6-22 февраль кунлари Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида тўрт йилликнинг асосий воқеаси – XXV қишки Олимпия ўйинлари бўлиб ўтади. Мусобақада дунёнинг 93 давлатидан 3500 дан ортиқ спортчи иштирок этади.
Улар орасида маҳаллий спортчилар ҳам бор. Олимпиадада спортнинг 16 тури бўйича 195 та медаллар жамланмаси синовдан ўтказилади.
Милан ва Кортина-д’Ампеццодан ташқари ўйинлар Вальтеллина ва Валь-ди-Фьемме кластерларида ҳам ўтказилади.
Қишки Олимпия ўйинлари дастурига биатлон, конькида учиш ва чанғи учиш, хоккей, фристайл, сноуборд, бобслей ва ски-алпинизми каби асосий қишки спорт турлари киритилган.