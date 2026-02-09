OZ
Тренд:
    14:38, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Италияда Олимпиадада америкалик тоғ чанғиси жиддий жароҳат олди

    ASTANA. Kazinform — АҚШ Олимпия чемпиони ва тоғ чанғиси суперюлдуз 41 ёшли Линдси Вонн Кортина-д’Ампеццо шаҳрида пастга тушиш пойгаси пайтида йиқилиб, жиддий жароҳат олди, деб хабар беради DW.

    Италиядағы Олимпиадада америкалық тау шаңғышысы ауыр жарақат алды
    Фото: DW

    Спортчи трассанинг бошида қўли билан байроққа илиниб қолиб, мувозанатини йўқотиб йиқилди ва оғриқ ҳис қилиб ётиб қолди.

    Мусобақа вақтинча тўхтатилди ва спортчи вертолётда трассадан эвакуация қилинди.

    Фото: DW
    Фото: DW

    Dpa агентлиги хабар беришича, Вонн аввал олган оғир жароҳатидан кейин Олимпиадада қатнашишга қатъий қарор қилган.

    Кортина-д’Ампеццодаги мусобақани трибунадан унинг отаси ва синглиси томоша қилишган.

    Теглар:
    Олимпиада Италия Олимпиада 2026 Спорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
