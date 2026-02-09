14:38, 09 Февраль 2026 | GMT +5
Италияда Олимпиадада америкалик тоғ чанғиси жиддий жароҳат олди
ASTANA. Kazinform — АҚШ Олимпия чемпиони ва тоғ чанғиси суперюлдуз 41 ёшли Линдси Вонн Кортина-д’Ампеццо шаҳрида пастга тушиш пойгаси пайтида йиқилиб, жиддий жароҳат олди, деб хабар беради DW.
Спортчи трассанинг бошида қўли билан байроққа илиниб қолиб, мувозанатини йўқотиб йиқилди ва оғриқ ҳис қилиб ётиб қолди.
Мусобақа вақтинча тўхтатилди ва спортчи вертолётда трассадан эвакуация қилинди.
Dpa агентлиги хабар беришича, Вонн аввал олган оғир жароҳатидан кейин Олимпиадада қатнашишга қатъий қарор қилган.
Кортина-д’Ампеццодаги мусобақани трибунадан унинг отаси ва синглиси томоша қилишган.