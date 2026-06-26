IT экспорти 1,1 миллиард долларга етди – Олжас Бектенов
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонда рақамлаштириш ва СИ соҳалари жадал ривожланмоқда. Бу ҳақда ҚР Ҳукумати ва ҚР Олий аудиторлик палатасининг 2025 йилги республика бюджети ижроси тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлаш бўйича ҚР Парламенти Палаталарининг қўшма йиғилишида Бош вазир Олжас Бектенов маълум қилди.
“Давлат раҳбарининг топшириғига биноан, ҳозирда мамлакатимизда рақамлаштириш ва сунъий интеллектни жорий этиш соҳаларида кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Энг муҳими, замонавий ҳуқуқий база шакллантирилди, яъни рақамли кодекс ва сунъий интеллект тўғрисидаги қонун қабул қилинди. Фурсатдан фойдаланиб, Парламент депутатларига ушбу соҳаларда амалга оширилган кенг кўламли ҳамкорликдаги ишлар учун миннатдорчилик билдирмоқчиман. Бундан ташқари, Давлат раҳбарининг фармони билан “Рақамли Қозоғистон” миллий стратегияси тасдиқланди ва Президент қарори билан бу йил рақамлаштириш ва сунъий интеллект йили деб эълон қилинди”, – деди у.
Бош вазирнинг сўзларига кўра, мутахассисларни тайёрлаш жуда муҳим масала. AI Sana дастури доирасида 1 миллиондан ортиқ киши сунъий интеллект билан ишлаш асослари бўйича ўқитилди. Бу йўналишдаги ишлар мактаб ва университетларда давом эттирилади.
Шу билан бирга, Олжас Бектенов IT экспорти масаласига ҳам тўхталди.
“IT экспорти - иқтисодиётимизнинг жуда муҳим қисмидир. 2025 йилда IT экспорти ҳажми 1,1 миллиард долларга етди. Буни яхши натижа деб аташ мумкин. Масалан, 2024 йилда бу кўрсаткич 690 миллион долларни ташкил этди, бу бир йил ичида 60% га ўсиш демакдир”, - деди у.
Шунга қарамай, олдинда турган ишлар жуда кенг.
“Биз орқага чекинмаслигимиз керак. Бозордаги рақобат кун сайин кучайиб бормоқда. Шунингдек, биз фаол, самарали чоралар кўришимиз керак”, – деди Олжас Бектенов.