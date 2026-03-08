Истанбулда Туркий Давлатлар Ташкилоти Ташқи ишлар вазирлари кенгашининг норасмий йиғилиши бўлиб ўтди
ASTANA. Kazinform - Туркий Давлатлар Ташкилоти Ташқи ишлар вазирлари кенгашининг норасмий йиғилиши бўлиб ўтди, деб хабар беради Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати.
Тадбирда Қозоғистон делегациясига Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазирининг ўринбосари Алибек Бакаев бошчилик қилди.
Йиғилишга Туркия Республикаси Ташқи ишлар вазири Ҳакан Фидан раислик қилди. Йиғилишда ТДТга аъзо давлатлар - Озарбайжон, Қозоғистон, Қирғизистон ва Ўзбекистон ташқи ишлар вазирлари, шунингдек, Ташкилот Бош котиби иштирок этди.
Учрашув давомида иштирокчилар долзарб минтақавий ва глобал масалалар бўйича фикр алмашдилар. Бундан ташқари, сиёсий мулоқотни янада мустаҳкамлаш, институционал ҳамкорликни кенгайтириш ва туркий дунёда ўзаро таъсир ва интеграцияни чуқурлаштиришга қаратилган қўшма ташаббусларни илгари суриш истиқболлари муҳокама қилинди.
Туркий давлатлар ташкилоти доирасида режалаштирилган бўлажак тадбирларга тайёргарлик кўриш, шунингдек, аъзо давлатлар ўртасида ҳамкорликнинг асосий йўналишлари бўйича мувофиқлаштиришни кучайтириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
Тадбир доирасида А. Бақаев бошқа делегациялар раҳбарлари билан бирга Туркия Республикаси Президенти Режеп Таййип Эрдоған томонидан қабул қилинди. Суҳбат давомида Қозоғистон ва Туркия ўртасидаги стратегик шерикликни янада мустаҳкамлаш масалалари, шунингдек, туркий ҳамкорлик доирасида ўзаро алоқаларни ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинди.
Томонлар қардош туркий давлатлар ўртасидаги ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш ва халқаро ва минтақавий жараёнларда туркий дунёнинг ролини оширишдан ўзаро манфаатдорлигини билдирдилар.
Тадбир якунида Яқин Шарқдаги сўнгги воқеалар бўйича ИҲТ ташқи ишлар вазирларининг қўшма баёноти, шунингдек, ИҲТ+ форматида учинчи томонлар билан ҳамкорлик тўғрисидаги низом қабул қилинди.