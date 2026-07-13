Исроилда 27 октябрь куни умумий сайлов ўтказилади
ASTANA. Kazinform — Исроилнинг ҳукмрон коалицияси якшанба куни Кнессетга (парламентга) умумий сайлов аввал режалаштирилганидек жорий йилнинг 27 октябрь куни ўтказилишини ва муддатидан олдин бўлмаслигини маълум қилди.
Бу ҳақда Синьхуа Исроилнинг давлатга қарашли Kan TV телеканалига таяниб хабар беради.
Исроил қонунчилигига мувофиқ, парламент сайловлари ҳар тўрт йилда бир марта ўтказилиши керак.
Сайловолди кампанияси расман 17 июль куни, Кнессет парламент таътилига чиққан пайтда бошланади. Шу вақтдан бошлаб ҳукумат вақтинча вазифа бажарувчи мақомига ўтади ва келишилган қонун лойиҳалари, амалдаги норматив қарорлар ҳамда хавфсизликни таъминлаш учун зарур чора-тадбирлардан ташқари муҳим сиёсий ташаббусларни илгари сура олмайди.
Исроил бош вазири Биньямин Нетаньяху июнь ойида бўлиб ўтган матбуот анжуманида октябрдаги умумий сайловлардан сўнг кенг қамровли миллий ҳукумат тузишни режалаштираётганини маълум қилган эди.
Бундан аввал Исроил бош вазири Биньямин Нетаньяху АҚШ томонидан Исроилга кўрсатилаётган молиявий ёрдамни тўхтатиш нияти борлигини маълум қилди. Унинг таъкидлашича, мамлакат иқтисодиёти ҳозир Американинг ёрдамисиз ҳам фаолият юрита оладиган даражада мустаҳкам.