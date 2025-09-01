11:05, 01 Сентябрь 2025 | GMT +5
Исроил ХАМАС матбуот котибини ўлдирилганини маълум қилди
АСТАНА. Kazinform – Ғазога берилган зарба вақтида Исроил армияси фаластинлик ХАМАС ҳаракатининг ҳарбий қаноти расмий вакили Абу Обейдани ўлдирди.
Маълумотни Исроил мудофаа вазири Исраэль Кац ўзининг X ижтимоий тармоғида эълон қилди.
Абу Обейда охирги баёнотини 29 август куни, Исроил армияси Ғазо ҳудудини «ҳарбий ҳаракатлар учун хавфли ҳудуд» деб эълон қилган пайтда берган эди.
Бундан аввал Исроил ҳокимияти ХАМАС гуруҳи раҳбари Мохаммад Синварнинг ўлими ҳақида тасдиқ берган. Унинг жасади Ғазо секторидаги ер остидаги қўмондонлик пунктидан топилган.