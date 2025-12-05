Исроил “Евровидение-2026” да иштирок этади
ASTANA. Kazinform — Европа радиоэшиттиришлар иттифоқи Исроилнинг 2026 йилда Венада бўлиб ўтадиган “Евровидение” танловида иштирок этишини маъқуллади, дея хабар беради DW.
Бу қарорга Нидерландия, Ирландия, Испания ва Словения телерадиокомпаниялари қарши чиқди ва улар танловдан норозиликларини билдирдилар.
4 декабрда Женевада бўлиб ўтган Европа телерадиокомпанияси (EBU) Бош Ассамблеяси танлов қоидаларига ўзгартиришлар киритишни кўриб чиқди. Делегатларнинг аксарияти янги қоидаларни қўллаб-қувватладилар ва "Евровидение" сиёсий таъсирдан холи бўлиши кераклигини таъкидладилар.
EBU маълумотларига кўра, янги қоидалар танловнинг ишончлилиги, шаффофлиги ва сиёсий бетарафлигини мустаҳкамлашга қаратилган. Овоз бериш натижаларига кўра, EBU аъзоси бўлган ҳар қандай миллий телерадиокомпания янги қоидаларга рози бўлса, "Евровидение-2026" қўшиқ танловида иштирок этиши мумкин.
Шундай қилиб, Исроилнинг иштироки масаласи кун тартибидан олиб ташланди.
Танлов қоидаларига киритилган ўзгартиришлар сиёсий омиллар таъсирини камайтиришга қаратилган. Масалан, маълум бир мамлакатни қўллаб-қувватлашга қаратилган кампанияларнинг таъсирини камайтириш ва миллий ҳакамлар ҳайъати ролини кучайтириш режалаштирилган. Янги форматга кўра, ҳакамлар ҳайъати баллари ярим финалда қайта ҳисоблаб чиқилади.
Эслатиб ўтамиз, "Евровидение-2025" қўшиқ танловида Австрия ғолиб бўлган.