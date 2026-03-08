Исроил Байрут меҳмонхонасига ҳужум қилди
ASTANA. Kazinform - Исроил кучлари Байрут марказидаги Ramada Beirut Downtown меҳмонхонаси жойлашган бинога ҳужум қилишди, натижада камида тўрт киши ҳалок бўлди, деб хабар беради BBC.
Нашр маълумотларига кўра, Исроил ҳужумининг нишони Ливан пойтахтида фаолият юритаётган Эрон қўмондонлари бўлган.
“Бу ҳужум ўтган ҳафта Исроил ва Ҳизбуллоҳ ҳаракати ўртасида ҳарбий ҳаракатлар қайта бошланганидан бери Байрутнинг марказида биринчи зарба бўлди. Байрутнинг Рауше туманидаги ҳужумда яна ўн киши яраланди”, — деди Ливан Соғлиқни сақлаш вазирлиги баёнотида.
Исроил томони операциянинг нишони Ислом инқилоби қўриқчилари корпусининг элит "Қудс" бўлинмасининг асосий қўмондонлари бўлганини айтди. Бироқ, уларнинг исмлари эълон қилинмади.
Нашр маълумотларига кўра, меҳмонхонада Ливан жануби ва Байрут жанубидаги жанглар туфайли уйларини тарк этган аҳоли вақтинча жойлашган. Уларнинг баъзилари ҳаво ҳужумлари такрорланиши мумкинлигидан қўрқиб, бинони тарк этишган.