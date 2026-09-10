Испаниянинг бу йилги ўртача ёзги ҳарорати рекорд даражага етди
ASTANА. Кazinform — Испанияда 61 кунлик иссиқлик тўлқини: кузатиш тарихидаги энг иссиқ ёз қайд этилди, деб хабар беради Euronews.
Давлат агентлиги испанияликлар бу йил 61 кунни аномал иссиқ шароитида ўтказганликларини маълум қилди. Бу — ҳар қандай йилга нисбатан энг юқори кўрсаткич.
Испания 2022 йилда энг иссиқ ёз рекордини янгилади. Давлат метеорология агентлигининг маълумотларига кўра, бу йил бундай кунлар сони 61 тага етди, бу 2022 йилга нисбатан 20 кунга кўп. Бундан ташқари, 2026 йил ёзи 1961 йилдан бери кузатув тарихидаги энг иссиқ ёз бўлиб, ўртача ҳарорат 24,5 даража Цельсийни ташкил этди. Бу кўрсаткич ўтган йилга нисбатан 0,3 даражага юқори ва иқлим нормасидан 2,4 даража юқори.
Метеорология агентлиги сўнгги ўнта энг иссиқ ёзнинг барчаси XXI асрга тегишли эканлигини эслатди. Энг иссиқ 8 та ёзнинг 7 таси 2015 йилдан кейин қайд этилган. Агентлик шунингдек, метеорологик ёз даври узайиб бораётгани ҳақида огоҳлантирди.
— Май ойи охирида мамлакатнинг кенг ҳудудида июль ойига ўхшаш ҳарорат қайд этилди. Шу билан бирга, сентябрь ойида, метеорологик куз бошланганида, яна бир иссиқлик тўлқини кузатилди. Дастлабки маълумотларга кўра, у 2 сентябрдан 7 сентябргача, яъни олти кун давом этди ва 16 провинцияни қамраб олди, — дейилади хабарда.
Фақат сентябрь ойидаги бошқа тўрт йил ичида — 1987, 1988, 2006 ва 2016 йилларда — ёзги иссиқликнинг энг юқори чўққисига хос бўлган бундай иссиқлик тўлқинлари қайд этилган.
Қишда мўл ёғингарчилик Испания сув омборларидаги сув сатҳининг дам олиш мавсуми тугаганидан кейин ҳам оптимал даражада қолишига имкон берди. Уларнинг ўртача тўлиш даражаси 62,58 фоизни ташкил этди. Бу сайёҳлик юкига қарамай сақланиб қолди. Анъанавий равишда сув танқис бўлган Хукар, Сегура, Андалусиянинг Ўрта ер денгизи соҳиллари ва Каталония ҳавзаларида сув омборларининг ярмидан кўпи тўлган эди.
Бироқ, бу вазият Испанияни бошқа Европа мамлакатларида содир бўлган кенг кўламли ўрмон ёнғинларидан ҳимоя қила олмади. Ёнғинлар, шунингдек, ўрмонларда профилактика чораларининг йўқлигини, шунингдек, Мадрид, Арагон ва Кастиля-Леон каби ҳудудларда малакали мутахассисларнинг етишмаслигини ҳам фош қилди.
Эслатиб ўтамиз, 2026 йилнинг ёзи Буюк Британияда рекорд даражада иссиқ бўлди.