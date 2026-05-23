Испаниядан Ўзбекистонга 6,5 мингдан ортиқ турист ташриф буюрган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-апрель жами 6 550 нафар Испания фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,4 минг нафарга ёки 26,5 фоизга ошган.
Уларнинг сафар мақсадлари бўйича тақсимоти қуйидагича:
саёҳат – 6 256 нафар;
хизмат юзасидан – 183 нафар;
қариндошларни йўқлаш – 95 нафар;
ўқиш – 15 нафар;
тижорат – 1 нафар.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-апрель ойларида жами 4 048 417 нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.