Испанияда жазирама 1060 кишининг ҳаётига зомин бўлди
Биргина 2025 йил июль ойида Испанияда жазирама туфайли 1060 киши ҳалок бўлди, деб ёзади Kazinform Euronewsга таяниб.
Бу кўрсаткич 2024 йил июль ойиига нисбатан 57 фоизга ва 2023 йилнинг шу даврига нисбатан 54,5 фоизга ўсганини билдиради. Жорий йил юқори ҳарорат туфайли 3 255 киши ҳалок бўлди, ва бу ўтган йилдаги 2534 кишидан сезиларли даражада юқори кўрсаткич. Ва ёз ҳали тугамаган.
Давлат метеорология агентлиги (Aemet) маълумотларига кўра, бу ҳафтада Пиреней ярим оролининг катта қисми Испанияда ёзнинг иккинчи иссиқ тўлқини хавфи остида, бу камида кейинги якшанбага қадар давом этиши кутилмоқда. Юқори ҳарорат соғлиқ учун жиддий хавф туғдиряпти ва август ойининг биринчи жазирама тўлқини илк қурбонини олиб кетди: 85 ёшли эркак душанба куни Бадажозда иссиқ уришдан вафот этди.
5 август, сешанба куни тўққизта автоном жамоалар Бадахоз ёки Хаэн каби ҳудудларда 42°C гача кўтарилиши мумкин бўлган ҳаддан ташқари ҳарорат туфайли сариқ ёки тўқ сариқ рангли огоҳлантириш эълон қилди. Йирик шаҳарларда ҳаво ҳарорати 38°C гача кўтарилади.
Айни пайтда, Aemet юқори ҳарорат август ойининг ўрталарига қадар давом этиши мумкинлигига ишонтирди. Баёнотда айтилишича, юқорида қайд этилган ҳудудларда чоршанба ва пайшанба кунлари ғайритабиий иссиқ қийматлар давом этиши кутилмоқда, максимал ҳарорат сешанбага ўхшаш ва баъзи жойларда ундан юқори.