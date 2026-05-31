Испания ва ЕИ 10 миллион евролик квант суперкомпьютерини ишга туширди
ASTANА. Kazinform — Испания ва Европа Иттифоқи Барселонада тахминан 10 миллион евролик янги квант суперкомпьютерини ишга туширди, деб хабар беради Euronews.
Янги тизим MareNostrum Ona деб номланади.
У Европанинг квант ҳисоблаш инфратузилмасининг бир қисмига айланади.
Суперкомпьютер илмий тадқиқотларни тезлаштириш, сунъий интеллектни ривожлантириш ва янги квант технологияларини ишлаб чиқиш имконини беради.
Тизим Barcelona Supercomputing Center базасида иш бошлади.
Суперкомпьютер Qilimanjaro Quantum Tech томонидан ишлаб чиқилган.
Лойиҳа Европа Комиссияси ва Испания ҳукумати томонидан молиялаштирилган.
Янги қурилма марказдаги олдинги тизимлардан фарқ қилади.
Аввалги ўрнатишлар рақамли архитектурага асосланган бўлса, MareNostrum Ona аналог квант компьютери сифатида ишлаб чиқилган.
Тизим кубитларга асосланган.
Қубит — бу бир вақтнинг ўзида бир нечта ҳолатларда бўлиши мумкин бўлган махсус ҳисоблаш элементи.
Ушбу технология мураккаб муаммоларни анъанавий компьютерларга қараганда анча тезроқ ҳал қилиш имконини беради.
Барселона суперкомпьютер марказининг учта квант компьютери ҳам Барселонадаги Торре Жирона черковида жойлашган.
MareNostru суперкомпьютерининг олдинги авлодлари ҳам ушбу бинода қарийб йигирма йил давомида ишлаган.
Мажмуанинг дастлабки иккита квант компьютери 2025 йил февраль ойида ишга туширилган.
Ўшандан бери улар 4200 соатдан ортиқ ҳисоблаш ишларини бажардилар.
Ушбу тизимлар Испания суперкомпьютер тармоғи томонидан танланган 53 та илмий лойиҳада қўлланилган.
Янги суперкомпьютер шунингдек, умумевропа квант ҳисоблаш тармоғи бўлган EuroHPC Joint Undertakingнинг бир қисмидир.
Европа Иттифоқи Америка технология гигантларига қарамлигини камайтириш учун ушбу инфратузилмани ривожлантирмоқда.
Ташкилот шунингдек, ўзининг суперкомпьютерлари ва сунъий интеллект экотизимини яратишни режалаштирмоқда.
EuroHPC ҳозирда олтита квант компьютерини сотиб олди.
Польша, Чехия ва Германиядаги тизимлар аллақачон ишламоқда.
Улар ягона Европа квант ҳисоблаш тармоғига бирлаштирилади.
Эслатиб ўтамиз, Саудия Арабистонида илк квант компьютери ишга туширилди.