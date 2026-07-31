Испания муҳожирлар оқими туфайли Сеута шаҳрига қўшин юборади
ASTANА. Кazinform — Сеута расмийлари Мадриддан фавқулодда ҳолат жорий этишни ва анклавдаги миграция инқирози туфайли шошилинч чоралар кўришни сўради. Сўнгги икки ҳафта ичида анклавга 2000 га яқин ноқонуний мигрантлар кирган, деб хабар беради Euronews.
Испания расмийлари пайшанба куни хавфсизликни кучайтириш учун Шимолий Африканинг Сеута анклавига қўшин юборишини маълум қилишди. Анклавга ҳар куни юзлаб мигрантлар келмоқда ва маҳаллий чегарачилар уларни тўхтата олмаяпти.
Маҳаллий маъмурият маълумотларига кўра, денгиз орқали ноқонуний чегарани кесиб ўтиш ҳолатлари кунига 300 га яқинлашди ва бу кўрсаткич ортиб бормоқда. Сўнгги 12 ой ичида бу йўлдан ўтишга уринишда 60 дан ортиқ одам ҳалок бўлган.
Сеута президенти Хуан Хесус Вивас Испания ҳукуматини мамлакатда фавқулодда ҳолат эълон қилишга ва автоном шаҳардаги вазиятни бевосита назорат қилишга чақирди. Шунингдек, у маҳаллий хизматларнинг ишдан чиққанини айтиб, қўшимча маблағ ва ресурсларни талаб қилди.
Бироқ, Испания ички ишлар вазирлиги ҳозирча бундай қарор қабул қилишдан бош тортди. Вазирлик маълумотларига кўра, мамлакатнинг фуқаролик муҳофазаси қонунчилигида Миллий фуқаролик муҳофазаси тизими доирасида миграция оқимлари фавқулодда ҳолат сифатида кўрсатилмаган.
Euronews хабарига кўра, ўша куни Испания ва мигрантларнинг асосий қисми келган Марокаш Сеутага ноқонуний равишда келган одамларни тезда Марокашга қайтариш бўйича келишувга эришдилар.
Сўнгги икки ҳафта ичида Сеутага ноқонуний равишда келган одамлар сони тахминан 2000 кишига етди. Уларнинг аксарияти ёш йигитлар, аммо аёллар ва болалар ҳам бор. Бироқ, уларнинг сони кўп эмас.
Эслатиб ўтамиз, Испанияда 1 миллиондан ортиқ одам қонуний мигрант мақомини олиш учун ариза топширди.