Испания аҳолиси 49,3 миллиондан ошди
ASTANА. Кazinform — Испания яна бир демографик рекорд ўрнатди. Мамлакат Миллий статистика институти (INE) маълумотларига кўра, мамлакатнинг доимий аҳолиси сони 49,3 миллион кишига етди, бу мамлакат тарихидаги энг юқори кўрсаткичдир, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Биргина жорий йилнинг иккинчи чорагида аҳоли сони 119 минг 811 нафарга кўпайди. Бу ўсиш чет элда туғилганлар сонининг кўпайиши билан боғлиқ. Шу билан бирга, Испанияда туғилганлар сони, INE маълумотларига кўра, 18,120 кишига камайди.
Испания, шунингдек, Европада аҳолининг қариши ва туғилиш даражасининг пасайиши билан тавсифланган вазиятга дуч келмоқда. Бироқ, мамлакат бу вазиятни қисман иммиграция орқали қопламоқда.
Апрель-июнь ойлари орасида хорижлик резидентлар сони 95 277 кишига ошиб, жами 7 050 174 кишига етди. Бундан ташқари, Испания фуқаролигига эга бўлганлар сони 24 534 нафарга кўпайди, бу асосан туғилиш даражасига эмас, балки фуқароликка қабул қилиш жараёнига боғлиқ.
Мамлакатга ташриф буюрувчиларнинг энг кўп сони:
- колумбияликлар - 36 100 киши;
- марокашликлар - 25 000;
- венесуэлаликлар - 21 600.
Бироқ, худди шу миллатлар мамлакатдан энг кўп кўчиб кетганлар қаторига киради: Испаниядан энг кўп муҳожирлар колумбияликлар (9,800), испанияликлар (9,700) ва марокашликлардир (9,200).
Испанияда аҳолининг ўсиши минтақалар бўйича нотекисдир. Мамлакатнинг барча автоном жамоалари ва Сеута шаҳрида ўсиш қайд этилган бўлса-да, Мелиллада аҳоли сони бироз қисқарди.
Энг катта нисбий ўсиш қуйидагиларда қайд этилди:
- Арагон - 0,91%;
- Валенсия ҳамжамияти - 0,50%;
- Балеар ороллари - 0,42%.
Бу ҳудудлар сўнгги йилларда яшаш учун қулайроқ ҳудудлар сифатида кўпроқ муҳожирларни жалб қилмоқда.
Йиллик ҳисоботга кўра, Испания аҳолиси пандемиядан кейинги даврда ва янги иммигрантларнинг келиши билан кучайган ўсиш тенденциясини давом эттириб, 508 475 кишига кўпайди.
Аҳолининг ўсиши билан бирга Испанияда уй хўжаликлари сони ҳам ортиб бормоқда. Айни пайтда мамлакатда 19 596 099 та уй хўжалиги мавжуд. Биргина иккинчи чоракда 49 минг 221 янги уй хўжалиги ташкил этилди. Бу нафақат демографик ўзгаришларни, балки биргаликда яшаш ва оила таркибидаги ўзгаришларни ҳам акс эттиради.
Аввалроқ Испания аҳоли жон бошига ялпи ички маҳсулот ҳажми бўйича Япониядан ўзиб кетгани хабар қилинганди.
Шунингдек, Испанияда жазирама 1060 кишининг ҳаётига зомин бўлди.