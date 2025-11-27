Ислоҳотлардан санъат сари: Қозоғистон ва Қирғизистон давлат маслаҳатчилари ҳамкорликни чуқурлаштиришни муҳокама қилди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон Республикаси Давлат маслаҳатчиси Ерлан Қарин Алмати шаҳрида Қирғизистон Республикаси Давлат котиби Марат Иманқулов билан учрашди, дея хабар беради Kazinform Ақордага таяниб.
Ерлан Қарин Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Қозоғистонни янада модернизация қилишга қаратилган янги ташаббуслари ҳақида гапирди.
Ўз навбатида Қирғизистон Давлат котиби маданият ва таълим соҳаларида лойиҳаларни амалга ошириш режалари билан ўртоқлашди.
Учрашувда томонлар маданий-гуманитар ҳамкорликни чуқурлаштириш истиқболларини муҳокама қилдилар ва икки давлат ўртасида қўшма лойиҳаларни амалга ошириш ва бунёдкорлик ташаббусларини қўллаб-қувватлашга тайёр эканликларини тасдиқладилар.
Ташриф доирасида Ерлан Қарин ва Марат Иманқулов Миллий марказий музей ва Тоқтоғул Сатилганов номидаги Қирғизистон Миллий филармониясининг “Жамиля” спектаклини томоша қилдилар. Музикл таниқли қирғиз ёзувчиси Чингиз Айтматовнинг шу номдаги асари асосида яратилган.