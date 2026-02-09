Ислам Евлоев Хорватиядаги рейтинг турнирида кумуш медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform - Хорватия пойтахти Загребда бўлиб ўтган кураш бўйича «Zagreb Open-2026» рейтинг турнирида қозоғистонлик Ислам Евлоев (97 кг) юнон-рум кураши бўйича кумуш медални қўлга киритди.
Ҳамюртимиз финалда венгриялик Алекс Сцокега 0:4 ҳисобида ютқазиб, кумуш медални қўлга киритди.
Шунингдек, терма жамоадан Ербол Қамалиев (60 кг), Аманғали Бекболатов (60 кг), Алматбек Аманбек (72 кг), Олжас Сирлибай (130 кг) бронза медалига сазовор бўлди.
Мусобақанинг сўнгги кунида терма жамоа қуйидаги тоифаларда баҳслашди: 55 кг вазн тоифасида - Ерсин Абиир, Нурзат Қабдирахимов, Арсен Жума,
60 кг вазн тоифасида - Ғалим Қабдунасаров,
72 кг вазн тоифасида - Данияр Каленов, Николай Хапко,
82 кг вазн тоифасида - Демеу Жадраев, Омар Сатаев, Ибрагим Магомадов,
97 кг вазн тоифасида - Нурасил Аманали, Юсуф Мақиев ва Алимхан Сиздиқов 130 кг вазн тоифасида.
Шуни таъкидлаш керакки, ушбу турнир жаҳон рейтинги учун очколар тақдим этадиган энг муҳим халқаро мусобақалардан биридир.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Туркияда бўлиб ўтган анъанавий турнирда полвонларимиз юнон-рум кураши бўйича 2 та олтин медални қўлга киритган эдилар.