Иорданиялик эксперт: Бир палатали Парламент бошқарув самарадорлигини оширади
ASTANА.Кazinform – Қозоғистон Президентининг Мурожаатномасида белгиланган сиёсий модернизация ва рақамли трансформация йўналиши Амманда ҳам муҳокама қилинмоқда.
Қасим-Жомарт Тоқаев Парламентни бир палатали этиб қайта ташкил этиш ва Сенатни тарқатиш ташаббуси билан чиқди. Шунингдек, у Сунъий интеллект вазирлигини ташкил этиш ва Қозоғистонни Евроосиёдаги етакчи авиация хабга айлантириш стратегик мақсадини қўллаб-қувватлади. Шу муносабат билан Jordan Daily газетаси Бош муҳаррири Нидал Зубайдий ўз фикрини билдирди.
– Президент Тоқаевнинг парламентни бир палатали тизимга ўтказиш ташаббуси бошқарувни янада самаралироқ қилишга қаратилган узоқни кўзлаган қадам, деб ҳисоблайман. Барқарорликни таъминлаш мақсадида 1995 йилда ташкил этилган Сенатни мамлакатнинг сиёсий етуклигини ҳисобга олган ҳолда тарқатиб юбориш мантиқан тўғри, – деди Зубайдий.
Мутахассиснинг фикрича, бир йил давом этадиган жамоатчилик муҳокамаси ва 2027 йилда ўтказиладиган референдум фуқароларни кенг жалб этиш имконини беради. Бу ўзгаришлар 2022 йилдан кейин бошланадиган миллий иродани таъминлаш ва партия тизимини мустаҳкамлашга қаратилган ислоҳотларни ривожлантиришга замин яратади.
– Кенг муҳокамаларга эътибор қаратиш ва масалани референдумга қўйиш – жамоатчиликнинг мазмунли иштироки ва партия тизимини мустаҳкамлаш йўлидаги қадамдир. Бу сиёсий жараённинг қонунийлиги ва прогнозлилигини оширади, — деди у.
Зубайдий ўз сўзида институционал ўзгаришларни иқтисодий ривожланишнинг устувор йўналишлари ва технологик кун тартиби билан боғлади.
– Бундай қарор, айниқса, сунъий интеллект, инфратузилма, кичик ва ўрта бизнесни қўллаб-қувватлаш, атом энергетикаси каби иқтисодий устуворликларга кўпроқ эътибор қаратаётган табиий ресурсларга бой мамлакат учун қонунлар қабул қилиш жараёнини сезиларли даражада тезлаштириши мумкин. Қосим-Жомарт Токаевнинг Сенат раиси сифатидаги тажрибаси бу ташаббусга қўшимча ишонч бағишлайди. Умуман олганда, мен буни Қозоғистон учун глобал муаммолар шароитида қонунчилик базасини соддалаштириш учун яхши имконият деб биламан. Мунозаралар инклюзив бўлса, бу ижтимоий-иқтисодий тараққиётни тезлаштириши ва ҳудудий барқарорликни мустаҳкамлаши мумкин. Бу, ўз навбатида, мамлакатнинг келажакка қатъий ишонч билан қарашини кўрсатади, – дея хулоса қилди Зубайдий.
Эслатиб ўтамиз, озарбайжонлик экспертлар Парламентни бир палатали тизимга ўтказиш ташаббусини алоҳида қайд этган эди.