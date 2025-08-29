Иордания Подшоҳининг Қозоғистонга ташрифи икки томонлама муносабатларга янги туртки берди – эксперт
ASTANA. Kazinform – Иордания Подшоҳи Абдулла II ибн ал-Ҳусайннинг Қозоғистонга амалга оширган расмий ташрифи икки томонлама алоқаларни чуқурлаштириб, иқтисодий ҳамкорликни мустаҳкамлашга янги туртки берди.
Иорданиялик «Ад-Дустур» газетаси бош муҳаррирининг ўринбосари ва Иқтисодий тадқиқотлар маркази раҳбари Ауни ад-Дауднинг фикрича, бу ташрифнинг аҳамияти катта. Чунки у 2025 йил февралда Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Амманга қилган ташрифидан қисқа вақт ўтиб амалга оширилди. Ўшанда қишлоқ хўжалиги, фан, маданият, энергетика ва инвестиция соҳаларида 16 га яқин келишув ва меморандум имзоланган эди.
Ад-Дауд таъкидлашича, бу сафарнинг асосий воқеаси – Астанада ўтган Қозоғистон-Иордания ишбилармонлар бизнес-форуми бўлди. Форумда икки мамлакатдан 300 га яқин тадбиркор қатнашиб, турли соҳаларни қамраб олган қатор янги лойиҳалар муҳокама қилинди.
«Бу – сиёсий мулоқотни аниқ қўшма лойиҳаларга айлантириш имконини берувчи муҳим қадам. Ҳозирнинг ўзида фармацевтика саноати, қишлоқ хўжалиги, рақамли технологиялар ва энергетика соҳаларидаги ташаббуслар кўриб чиқилмоқда», – деди эксперт.
Унинг айтишича, кучли сиёсий алоқаларга қарамасдан, икки томонлама савдо айланмаси кутилган даражага ета олмади: 2024 йилда унинг ҳажми 2,9 миллион АҚШ долларидан ошмаган, шундан 1,3 миллион долларини иорданиялик экспорт ташкил этган.
«Салоҳият бундан анча юқори. Қозоғистон бозорининг йиллик сиғими тахминан 2 миллиард АҚШ долларини ташкил этувчи фармацевтика соҳасига инвестиция киритиш учун қулай шароит мавжуд. Иордания компаниялари бу йўналишда етарли тажриба тўплади ва уларнинг фаолият доирасини кенгайтиришига умид қиламиз», – деди ад-Дауд.
Экспертнинг таъкидлашича, қишлоқ хўжалигига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Хусусан, қозоғистонлик буғдойни Иорданияга етказиб бериш, паррандачиликни ривожлантириш, олий таълим, рақамли технологиялар, ядровий энергиядан тинч мақсадларда фойдаланиш ва Иорданиядаги уран дастурини ривожлантириш масалалари кўриб чиқилмоқда.
«Муҳим қадамлардан бири – 2026 йил июнида Амман ва Астана ўртасида тўғридан-тўғри авиаалоқани йўлга қўйиш бўлади. Бу савдо ва туризмни ривожлантиришга янги туртки беради», – деди у.