Инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун ер участкаларидан фойдаланишнинг махсус шартлари ишлаб чиқилди — Тоқаев
QONAEV. Кazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакатда инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун ер участкаларидан фойдаланишнинг махсус шартлари ишлаб чиқилганини айтди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
— Ушбу ҳуқуқий режим Конституциявий қонун билан тасдиқланган. Махсус бошқарув режимига мувофиқ, Кенгаш, Назорат комиссияси ва шаҳар ҳокимлигининг ваколатлари аниқ белгиланган. Шунинг учун қоғоз ишларига берилиб кетмасдан, иложи борича тез ва самарали ишлаш керак. Аввало, алоҳида аҳамиятга эга бўлган масалаларни ҳал қилиш керак. Масалан, чиқиндихоналарда доимий равишда ёнғинлар содир бўлади, бу масала зудлик билан ва ниҳоят ҳал қилиниши керак. Шунингдек, ифлосланган жойларни тиклашга эътибор қаратиш лозим. Шаҳар атрофида 30 га яқин ер ости бойликларидан фойдаланувчи компаниялар фаолият юритади. Уларнинг аксарияти экологик қонунчилик талаблари ва саноат хавфсизлиги стандартларига риоя қилмайди. Бундай ноқонуний ҳаракатлар мунтазам тус олганини айтиш муболаға бўлмайди. Афсуски, фаолиятини бутунлай ёки вақтинча тўхтатган кўплаб компаниялар ерларни мелиорация қилиш ишлари билан умуман шуғулланмайдилар. Бу муаммони ҳал қилиш маҳаллий ижро этувчи ҳокимиятнинг бевосита вазифасидир. Ҳукумат бу масалани қатъий назорат остида ушлаб туриши керак. Президент Администрацияси ҳам бу ишга қўшилиши даркор, — деди Давлат раҳбари.
Эслатиб ўтамиз, Алатау шаҳрига оид масалаларни ҳал қилиш учун барча шароитлар яратилаётгани ҳақида хабар берган эдик.