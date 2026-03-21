Интимақ куни - бирдамлик ва тотувлик улуғланадиган байрам
ASTANA. Kazinform — Наврўзнома ўн кунлиги доирасида - 21 март «Ынтымақ күні” (Бирдамлик куни) сифатида нишонланади. Бу - тотувлик ва бирдамликни тарғиб этишга, улуғлашга ҳамда тарғиб қилишга бағишланган.
Қозоғистон - миллатлараро тотувлик намунасига айланган мамлакатдир. Миллий статистика бюросининг маълумотларига кўра, Қозоғистон аҳолиси 20 миллиондан ошади.
Этник таркиби бўйича энг кенг тарқалган 15 та миллат орасида:
- қозоқлар — 14 456 709,
- руслар — 2 963 938,
- ўзбеклар — 678 487,
- украинлар — 371 807,
- уйғурлар — 305 648,
- немислар — 223 272,
- татарлар — 218 926,
- озарбайжонлар — 155 364,
- корейслар — 120 686,
- турклар — 91 732,
- дунганлар — 86 067,
- беларуслар — 74 389,
- тожиклар — 58 712,
- курдлар — 51 171,
- қирғизлар — 40 200.
Тарих фанлари доктори, профессор, Қозоғистон халқлари ассамблеяси аъзоси Садиқ Тилегеннинг айтишича, 21 март чуқур фалсафий маънога эга. Олимнинг сўзларига кўра, бирдамлик тушунчаси ҳар доим қозоқ жамиятида энг юқори қадрият бўлиб келган.
«Бахт қаерга боради деганда, улар бирдамлик масканига боришни англатади. Бирдамлик - кўп миллатли Қозоғистон учун жуда баракали сўз. Биз ҳеч қачон мамлакатимизда истиқомат қилувчи 100 дан ортиқ миллат ва элатларни бўлмаймиз. Конституциямизда тан олинганидек, барча фуқаролар учун Қозоғистон - умумий ватандир», — дейди Садиқ Тилеген.
Олим Наврўз байрами барча этник гуруҳлар вакилларини бирлаштиришини таъкидлайди. Дини, тили ва анъаналаридан қатъи назар, барча фуқаролар кўнгиллари бу куни умумий қувончга тўлади. Маданий марказлар ўзларининг урф-одатлари, анъаналари, санъати ва миллий таомларини тақдим этадилар, бу эса уларни бир-бирига яқинлаштиради.
Бирдамлик кунининг аҳамияти фақат Қозоғистон ҳудуди билан чекланиб қолмайди. Ушбу байрам чет элда яшовчи ватандошлар учун ҳам ўзига хос лаҳза бўлиб, маънавий алоқаларни мустаҳкамлайди.
«Отандастар Қоры» (Ватандошлар жамғармаси) НАЖ вице-президенти Алибек Журқадамнинг сўзларига кўра, Наврўзнома ўн кунлиги доирасида чет элдаги қозоқ диаспораси томонидан илиқ кутиб олинди ва уларнинг миллий ўзига хослигини мустаҳкамлашга янги туртки берди.
«Хориждаги ватандошларимиз учун 21 март “Биз бир-биримиздан узоқда бўлсак ҳам, қалбимиз бир” шиорининг аксидир. Қаерда яшашларидан қатъи назар, улар Қозоғистоннинг бирдамлик моделига амал қиладилар ва ҳамжиҳатликни тарғиб қиладилар. Бу кун улар учун нафақат байрам, балки этник бирликни ҳис қилиш имкониятидир», — дейди Алибек Журқадам.
Диаспора вакиллари Миллий кийим кунида қозоқ нақшлари туширилган кийимларни кийишади ва миллий брендни тарғиб қилишади. Миллий спорт кунида ошиқ отиш мусобақалари ва турли стол ўйинлари ташкил этилади.
21 март - қўшнилар, ҳамкасблар ва қариндошлар умумий дастурхон атрофида тўпланиб, мамлакат бирлиги мустаҳкам бўлишини тилайдиган кун. Бу байрам Қозоғистоннинг кўп миллатли, бироқ ягона давлат эканлигини яққол кўрсатади.