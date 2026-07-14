Индонезиядаги 5,1 магнитудали зилзила оқибатида бир киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform — Индонезиянинг Марказий Сулавеси провинциясида 5,1 магнитудали зилзиладан кейинги эвакуация жараёнида бир киши ҳалок бўлди. Табиий офат оқибатида турар жойлар ва жамоат биноларига зарар етди, айримлари вайрон бўлди, деб хабар беради Anadolu.
Индонезия метеорология, климатология ва геофизика агентлиги маълумотига кўра, турар жойлар ҳамда жамоат бинолари шикастлангани сабабли аҳолига хавфли ҳудудлардан эвакуация қилиниши тавсия этилди.
Эвакуация жараёнида шифохонада даволанаётган бир бемор вафот этди.
Ҳукумат эвакуация қилинган аҳоли учун вақтинчалик бошпаналар ташкил этмоқда ва етказилган зарар ҳажмини баҳолаш ишларини олиб бормоқда.
Аввалроқ Индонезия соҳиллари яқинида 6,7 магнитудали зилзила қайд этилгани, шундан сўнг бир қатор кучли афтершоклар содир бўлгани ҳақида хабар берилган эди.