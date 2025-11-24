08:41, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5
Индонезия қирғоқларида 5 магнитудали зилзила содир бўлди
ASTANA. Kazinform — Индонезия қирғоқларида 5 магнитудали зилзила қайд этилди. Бу ҳақда Европа-Ўртаер денгизи сейсмология марказига таяниб, ТАСС хабар берди.
Марказ маълумотларига кўра, зилзила эпицентри 235 минг киши истиқомат қилувчи Кедири шаҳридан 142 километр жанубда жойлашган. Зилзила эпицентри 66 километр чуқурликда жойлашган.
Уйлар ва биноларнинг вайрон бўлгани, одамларга етказилган зарар ҳақида маълумот йўқ. Цунами хавфи эълон қилинмаган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Бангладешдаги зилзила қурбонлари сони 10 нафарга яқин эканлиги ҳақида хабар берган эдик.
Афғонистонда 6,3 магнитудали зилзила оқибатида камида 20 киши ҳалок бўлган. Ушбу вазият муносабати билан Қозоғистон Афғонистонга инсонпарварлик миссиясини жўнатишини маълум қилган.