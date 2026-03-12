Индиан-Уэллсе турнири: Чорак финалга чиққан Елена Рибакина ўтган йилги кўрсаткичини яхшилади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг учинчи ракеткаси Елена Рибакина Индиан-Уэллсе (АҚШ) WТА 1000 турнирининг чорак финалига чиқди.
Қозоғистонлик етакчи теннисчи тўртинчи раундда 54-ўриндаги британиялик Сонай Карталга қарши тўқнаш келди.
Бу уларнинг биринчи учрашуви. Сонай Картал учинчи раундда сенсация яратди, дунёнинг 15-ракеткаси, 2025 йилги Австралия очиқ чемпионати ғолиби америкалик Мэдисон Кизни мағлуб этган эди.
Биринчи сетда Рибакина 4:1 ҳисобида олдинга чиқиб олди. Кейин Картал ҳисобни қисқартирди, бироқ Рибакина 6:4 натижа билан ўз устунлигини сақлаб қолди.
Иккинчи сетда ҳисоб 4:3 бўлди ва Е. Рибакина ғалаба қозонаётган бир пайтда, Сонай Картал жароҳати туфайли ўйинни давом эттиришдан бош тортди.
Бир соат 19 дақиқа давом этган ўйинда Рибакина бешта брейк-пойнтдан учтасини, шунингдек, 6 та эйсни ўтказиб юбормади. Картал 2 та эйс ва битта брейк билан ажралиб турди.
Елена Рибакина ярим финал йўлланмаси учун дунёнинг 5-ракеткаси, америкалик Жессика Пегула билан рақобатлашади. Ж. Пегула тўртинчи раундда дунёнинг 12-ракеткаси, Токио Олимпиадаси чемпиони швейцариялик Белинда Бенчични 6:3, 7:6 (7:5) ҳисобида мағлуб этди.
Е. Рибакина ўтган йили Индиан-Уэллсе тўртинчи раунддан ўта олмаган эди. Бу йил у бу натижани яхшилади. 2023 йилги турнирда ғолиб чиққан қозоғистонлик теннисчи чорак финалда асосий рақибларидан бири билан тўқнаш келади. Агар у ўтиб кетса, эҳтимол дунёнинг иккинчи рақамли теннисчиси, польшалик Ига Швинетек билан тўқнаш келади.
WTA Live рейтингида Е. Рибакина И. Швинетекдан кейин келади. Қозоғистонлик теннисчининг рейтингда польшалик қизга етиб олиши уларнинг бўлажак ўйинлари натижаларига боғлиқ бўлади.
Чорак финалга йўлланма олган Е. Рибакина 193 645 доллар ишлаб топди ва 215 рейтинг очкосини тўплади.