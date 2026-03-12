Индиан-Уэллс турнири: Анна Данилина финалга чиқиш учун курашади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг жуфтлик баҳсларида биринчи, дунёнинг 7-ракеткаси Анна Данилина Индиан-Уеллс (АҚШ) WТА 1000 турнирининг ярим финалига чиқди.
Турнирнинг 5-рақамли теннисчилари сербиялик А. Данилина ва Александра Крунич чорак финалда россиялик Мирра Андреева ва канадалик Виктория Мбокога қарши тўқнаш келишди.
А. Данилина ва А. Крунич тажрибали теннисчилар, М. Андреева эса 18 ёшда, В. Мбоко эса 19 ёшда.
Биринчи ўйинда қозоғистонлик-серб жуфтлиги тай-брекда ғалаба қозонди — 7:6 (7:5). Иккинчи сетда 6:2 ҳисобида якунланди.
Бир соат 24 дақиқа давом этган ўйинда Данилина ва Крунич 6 та брейк-пойнтдан тўрттасидан, шунингдек, 1 та эйсдан фойдаланишди. Мбоко ва Андреева 1 та эйс ва 2 та брейк (5 та брейк-пойнт) билан чекланган эдилар.
Анна Данилина ва Александра Крунич финал йўлланмаси учун турнирнинг 7-рақамли теннисчилари испаниялик Кристина Букша ва америкалик Николь Меликар-Мартинесга қарши курашадилар.