Индиан-Уэллс мастерс турнири: Александр Шевченко иккинчи босқичга йўл олди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 88-ракеткаси Александр Шевченко Индиан-Уэллс (АҚШ) APT 1000 турнирининг иккинчи босқичига йўл олди.
Қозоғистонлик спортчи ўзининг биринчи учрашувини саралаш турнири ғолибларидан бири, 113-ўриндаги япониялик Со Симабукурога қарши ўтказди.
А. Шевченко ўйинни муваффақиятли бошлади — 6:4. Иккинчи сетда япониялик теннисчи жавоба қайтарди — 6:3. Бироқ, Шевченко учинчи, ҳал қилувчи ўйинда ўз фойдасига — 6:2 ҳисобида ғалаба қозонди.
Икки соат 10 дақиқа давом этган ўйинда А. Шевченко 7 та брейк-пойнтдан учтасидан ва 8 та эйсдан фойдаланди. Симабукуро 6 та эйс, 1 та брейк (5 та брейк-пойнт) билан ажралиб турди.
Александр Шевченко учинчи босқичга чиқиш учун дунёнинг 13-ракеткаси норвегиялик Каспер Рууд билан рақобатлашади.
Ўтган йили Индиан-Уэллс мастерс мусобақасида буюк британиялик Жек Дрейпер финалда Дане Хольгер Рунени 6:2, 6:2 ҳисобида мағлуб этиб, чемпион бўлди.