Император пингвини ва Антарктика тюленлари йўқолиб кетиш хавфи остида турган турлар тоифасига киритилди
ASTANА. Кazinform — Император пингвини ва Антарктика тюленлари Халқаро табиатни муҳофаза қилиш иттифоқининг (IUCN) янгиланган Қизил рўйхатига кўра, йўқолиб кетиш хавфи остида турган турлар тоифасига киритилди, деб хабар беради IUCN.
Асосий сабаб — Антарктика минтақасидаги иқлим ўзгариши, бу денгиз музларининг камайишига олиб келмоқда. Прогнозларга кўра, император пингвинлари популяцияси 2080 йилларга бориб икки баравар камаяди, Антарктика тюленлари популяцияси эса 2000 йилдан бери 50% га камайган. Бундан ташқари, жанубий денгиз фили ҳам бу сафар парранда гриппи туфайли йўқ бўлиб кетиш хавфи остида.
Император пингвини "энг кам ташвиш туғдирадиган" тоифадан "йўқолиб кетиш хавфи остида турган турлар" тоифасига ўтказилди. Сунъий йўлдош маълумотлари шуни кўрсатадики, 2009 ва 2018 йиллар оралиғида популяция тахминан 10% га (20 000 дан ортиқ катталар) камайган. Асосий хавф — бу пингвинларнинг тухумдан чиқиши ва пўст ташлаш учун зарур бўлган музнинг эрта эриши. Муз эрта эриганида, тюленчалар заифлашиб, омон қололмайди. Компьютер моделлари шуни кўрсатадики, агар иссиқхона газлари чиқиндилари камайтирилмаса, бу тенденция давом этади.
Антарктида мўйнали тюленлари сони сўнгги 25 йил ичида икки баравардан кўпроққа камайди: 1999 йилдаги тахминан 2,2 миллиондан 2025 йилда 944 000 тагача. Океан исиши уларнинг асосий озиқ-овқати — криллни океаннинг чуқурроқ қисмига суриб, озиқ-овқат танқислигини келтириб чиқармоқда. Айниқса, Жанубий Жоржия ороли яқинида озиқ-овқат танқислиги тюленчаларнинг биринчи йилидаги омон қолишини камайтирди. Бундан ташқари, қотил китлар ва леопардлар каби йиртқичлар ва крилл учун рақобатлашадиган китларнинг кўпайиши ҳам ўз таъсирини кўрсатмоқда.
Жанубий денгиз фили юқори патогенли парранда гриппи тарқалиши туфайли "заиф тур" сифатида таснифланган. Касаллик энг катта бешта популяциядан тўрттасига таъсир кўрсатди ва баъзи колонияларда янги туғилганларнинг 90% дан ортиғи нобуд бўлди. Урғочилар айниқса заиф, чунки улар қирғоқда кўпроқ вақт ўтказадилар. Олимларнинг таъкидлашича, иқлим исиши билан денгиз сутэмизувчилари орасида юқумли касалликлар хавфи фақат ортади.
— Бу хавотирли маълумотлар жамиятнинг барча соҳаларини иқлим ўзгаришига қарши дадил чоралар кўришга ундаши керак. Антарктида глобал иқлимни барқарорлаштирадиган ва ноёб ёввойи табиат учун бошпана бўлган ажралмас минтақадир, — деди Гретэл Агуилар.
Эслатиб ўтамиз, 2023 йили Атлантика океанида пингвинларнинг оммавий ўлими қайд этилди.