Илон Маскнинг харажатларни камайтирадиган DOGE лойиҳаси бекор қилинди
ASTANA. Kazinform - АҚШ Ҳукумат самарадорлиги департаменти (DOGE) ваколат муддати тугашига саккиз ой қолганида тугатилди, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
Ходимларни бошқариш бошқармаси (OPM) директори Скотт Купорнинг айтишича, президент Дональд Трампнинг иккинчи муддатидаги илк ойларда устунлик қилган миллиардер Илон Маск бошқарган харажатларни қисқартириш агентлиги DOGE энди «йўқ» ва идоранинг кўп функцияларини федерал ҳукуматнинг кадрлар агентлиги ўз зиммасига олди.
"Аслида, DOGE марказлашган раҳбариятга эга бўлмаслиги мумкин. Бироқ DOGEнинг вазифаси ўзгаришсиз қолмоқда: фирибгарлик, исрофгарчилик ва суиистеъмолликка қарши курашиш, федерал ишчи кучини қайта қуриш ва самарадорликни ошириш", - деб ёзади Скотт Купер.
DOGE федерал агентлик бюджетларини қисқартириш устида ишлади ва федерал ходимларни ишдан бўшатиш билан шуғулланади.