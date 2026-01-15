OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    18:14, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Илон Маск Grok СИ моделини яланғоч фотосуратлар бўйича огоҳлантирди

    ASTANA. Кazinform – Х платформаси ўзининг Grok СИ моделига чекловлар қўйганини эълон қилди. Аниқроғи, у ҳақиқий одамларнинг яланғоч ҳолдаги расмларини қайта ишлашни тақиқлади, деб хабар берди BBC.

    Vfcr
    Фото:britannica.com

    Ушбу қарор Буюк Британия ва АҚШ каби бир қатор мамлакатларда сунъий интеллект томонидан таҳрирланган жинсий алоқага оид тасвирларнинг тарқалиши сабабли жамоатчилик ва сиёсий норозиликларга жавобан қабул қилинди.

    Хга кўра, тасвирлар яратишда ҳақиқий одамларнинг очиқ кийимлардаги, жумладан, сузиш кийимларидаги фотосуратларини қайта ишлашнинг олдини олиш учун технологик чоралар жорий этилди.

    Чеклов Калифорния бош прокурори Роб Бонта болаларнинг жинсий алоқага оид СИ тасвирларини тарқатиш бўйича тергов эълон қилганидан кўп ўтмай пайдо бўлди. Унинг сўзларига кўра, бундай контент онлайн таъқиб ва ​​безорилик учун ишлатилган.

    Хга кўра, Grok ёрдамида ички кийим ёки сузиш кийимида ҳақиқий одамларнинг расмларини яратишга ҳаракат қилган фойдаланувчилар ўз мамлакатлари қонунларига мувофиқ автоматик равишда блокланади. Компания шунингдек, Grok ёрдамида расмларни таҳрирлаш имконияти фақат пуллик аккаунтлар учун мавжудлигини эълон қилди.

    Баҳс АҚШдан ташқарига ҳам тарқалди. Малайзия ва Индонезия Grok чат-ботига киришни тўсиб қўйди ва Буюк Британия Бош вазири Кир Стармер, агар Х компанияси камчиликларни тузатмаса, "ўзини ўзи бошқариш ҳуқуқини" йўқотиши мумкинлигини айтди.

    Эслатиб ўтамиз, 2026 йил Қозоғистонда Рақамлаштириш ва сунъий интеллект йили деб эълон қилинди.

    Теглар:
    Илон Маск Grok Сунъий интеллект Жаҳон янгиликлари
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!