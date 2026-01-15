Илон Маск Grok СИ моделини яланғоч фотосуратлар бўйича огоҳлантирди
ASTANA. Кazinform – Х платформаси ўзининг Grok СИ моделига чекловлар қўйганини эълон қилди. Аниқроғи, у ҳақиқий одамларнинг яланғоч ҳолдаги расмларини қайта ишлашни тақиқлади, деб хабар берди BBC.
Ушбу қарор Буюк Британия ва АҚШ каби бир қатор мамлакатларда сунъий интеллект томонидан таҳрирланган жинсий алоқага оид тасвирларнинг тарқалиши сабабли жамоатчилик ва сиёсий норозиликларга жавобан қабул қилинди.
Хга кўра, тасвирлар яратишда ҳақиқий одамларнинг очиқ кийимлардаги, жумладан, сузиш кийимларидаги фотосуратларини қайта ишлашнинг олдини олиш учун технологик чоралар жорий этилди.
Чеклов Калифорния бош прокурори Роб Бонта болаларнинг жинсий алоқага оид СИ тасвирларини тарқатиш бўйича тергов эълон қилганидан кўп ўтмай пайдо бўлди. Унинг сўзларига кўра, бундай контент онлайн таъқиб ва безорилик учун ишлатилган.
Хга кўра, Grok ёрдамида ички кийим ёки сузиш кийимида ҳақиқий одамларнинг расмларини яратишга ҳаракат қилган фойдаланувчилар ўз мамлакатлари қонунларига мувофиқ автоматик равишда блокланади. Компания шунингдек, Grok ёрдамида расмларни таҳрирлаш имконияти фақат пуллик аккаунтлар учун мавжудлигини эълон қилди.
Баҳс АҚШдан ташқарига ҳам тарқалди. Малайзия ва Индонезия Grok чат-ботига киришни тўсиб қўйди ва Буюк Британия Бош вазири Кир Стармер, агар Х компанияси камчиликларни тузатмаса, "ўзини ўзи бошқариш ҳуқуқини" йўқотиши мумкинлигини айтди.
Эслатиб ўтамиз, 2026 йил Қозоғистонда Рақамлаштириш ва сунъий интеллект йили деб эълон қилинди.