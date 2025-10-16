OZ
    Илҳом Алиев Қозоғистонга давлат ташрифи билан келади

    ASTANA. Kazinform - Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан 20-21 октябрь кунлари Озарбайжон Президенти Илҳом Алиев давлат ташрифи билан Қозоғистонда бўлади, деб хабар беради Ақорда.

    Ильхам Алиев
    Фото: Akorda

    “Ташриф давомида олий даражадаги музокаралар ўтказилади.

    Президентлар Олий давлатлараро кенгаш ва Қозоғистон-Озарбайжон бизнес форумида ҳам иштирок этади”, - дейилади хабарда.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари «Қазатомсаноат» акциядорлик жамияти бошқаруви раиси Мейиржан Юсуповни қабул қилгани ҳақида хабар берган эдик.

