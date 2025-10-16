Давлат раҳбари «Қазатомсаноат» АЖ бошқаруви раисини қабул қилди
ASTANA. Kazinform - Давлат раҳбари «Қазатомсаноат» акциядорлик жамияти бошқаруви раиси Мейиржан Юсуповни қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Президентга корхонанинг жорий йилнинг тўққиз ойидаги фаолияти якунлари тақдим этилди.
Мейиржан Юсупов жаҳон уран бозоридаги жорий вазият, атом энергетикасини ривожлантириш тенденциялари ва йўналишлари, шунингдек, компаниянинг Қозоғистоннинг жаҳон атом саноатидаги ўрнини янада мустаҳкамлаш бўйича режалари ҳақида маълумот берди. Унинг сўзларига кўра, сунъий интеллект технологиясининг жадал ривожланиши ва маълумотлар марказларининг энергия истеъмоли ортиши туфайли уранга бўлган талаб барқарор ўсиб бориши мумкин.
Бундан ташқари, янги ядро реакторларининг жадал қурилиши туфайли 2030 йилдан кейин жаҳон бозорида уран танқислиги юзага келиши мумкин.
«Қазатомсаноат» компанияси тизимли равишда геология-қидирув ишларини олиб бораётгани ва мамлакат минерал-хом ашё базасини кенгайтираётгани ҳақида хабар берди.
Бу Мурожаатномада белгиланган вазифалар ижроси доирасида амалга оширилмоқда. Хусусан, жорий йилда иккита янги участкада иш бошланди. Умумий майдони минг квадрат километрдан ортиқ бўлган олтита участкада геологик қидирув ишлари олиб борилмоқда.
Компания нодир металлар ишлаб чиқариш, илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик фаолиятини фаоллаштириш, сунъий интеллект технологиясини жорий этиш каби соҳаларни ривожлантиришни режалаштирмоқда.
2025 йил сентябрида «Қазатомсаноат»нинг бозор капиталлашуви 14 миллиард доллардан ортиқ тарихий кўрсаткичга етди. Компания акциялари IPOга қўйилгандан сўнг қиймати 4,5 баравардан кўпроққа ошди.
Президент ресурс базасини янада ривожлантириш, халқаро ҳамкорликни кенгайтириш, шунингдек, компаниянинг ижтимоий аҳамиятга молик ташаббусларда фаол иштирок этиши юзасидан қатор топшириқлар берди.