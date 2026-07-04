ИИВ кенгайтирилган ҳайъати: Жиноятчилик 10% га камайди, янги вазифалар юклатилди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Республикаси Ички ишлар вазирлигида кенгайтирилган ҳайъат йиғилиши бўлиб ўтди, унда 2026 йилнинг биринчи ярмидаги тезкор фаолият натижалари умумлаштирилди ва келгуси давр учун асосий вазифалар белгиланди. Бу ҳақда Polisia.kz хабар берди.
Йиғилишни очар экан, Ички ишлар вазири Ержан Саденов Қозоғистон Республикасининг янги Конституцияси 1 июлдан кучга кирганини, унда конституциявий даражада "Қонун ва интизом" тамойилини мустаҳкамлаганини таъкидлади.
— Давлат раҳбари таъкидлаганидек, бу тамойил давлат органлари ва умуман жамият фаолияти учун мустаҳкам пойдеворга айланиши керак. Ички ишлар органлари учун бу қонунга қатъий риоя қилиш ва уни таъминлаш, қонунга бўйсунувчи фуқаролар маданиятини шакллантириш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишни кучайтириш ва жиноятчиликка қарши муросасиз кураш олиб боришни англатади. Айнан шу соҳалар Адолатли Қозоғистонни яратишнинг асоси бўлиб қолмоқда, — деди Ержан Саденов.
Йилнинг биринчи ярми натижаларига кўра, мамлакатда жиноятчилик даражаси 10% га камайди. Бу кўрсаткич барча асосий жиноят тоифаларида камайди. Жиноятларни аниқлаш даражаси яхшиланди ва тезкор-қидирув ва тергов ишлари самарадорлиги ошди. Профилактик чоралар натижасида илгари судланган шахслар, вояга етмаганлар, алкогол таъсирида, шунингдек, жамоат жойларида ҳамда маиший ва оилавий соҳада содир этилган жиноятлар сони камайди.
Давлат раҳбари томонидан эълон қилинган 2026 йил — Рақамлаштириш ва сунъий интеллект йили доирасида ички ишлар органларининг рақамли трансформацияси асосий устувор йўналишлардан бири сифатида белгиланди. Сунъий интеллектдан кенг фойдаланиш, ақлли видео таҳлил тизимларини ривожлантириш, учувчисиз технологияларни жорий этиш, тезкор бошқарув марказларининг имкониятларини кенгайтириш ва патрул полицияси ходимларини ақлли токенлар билан тўлиқ таъминлаш вазифалари қўйилди.
Ҳайъат йиғилишида шунингдек, янги Конституция кучга кириши муносабати билан Давлат раҳбари ташаббуси билан қабул қилинган "Амнистия тўғрисида"ги қонуннинг ижроси ҳам кўриб чиқилди. Ержан Саденов амнистия актидан фойдаланиш самарали профилактика, қайта ижтимоийлаштириш ва озод қилинган фуқароларни ишга жойлаштириш билан бирга амалга оширилиши кераклигини таъкидлади. Ҳудудий бўлинмалар раҳбарларига маъмурий амнистияни амалга оширишни, жумладан, қонун талабларига жавоб берадиган жарималарни автоматик равишда ҳисобдан чиқаришни таъминлаш топширилди.
Жазони ижро этиш тизимининг иши ҳам баҳоланди. Вазир хизмат интизомини мустаҳкамлашни, қонунга қатъий риоя қилинишини ва маҳкумларни қайта ижтимоийлаштириш бўйича ишлар самарадорлигини оширишни талаб қилди. Ержан Саденов хизмат ва ҳарбий интизомни ҳамда қонунни мустаҳкамлаш масаласига алоҳида эътибор қаратди.
Вазир идоравий назоратни кучайтиришни талаб қилди. Бундан ташқари, барча даражадаги раҳбарлар ўзларига бўйсунадиган бўлинмаларнинг тартиби учун шахсан жавобгар эканлиги таъкидланди. "Қонун ва интизом" тамойилини жамиятнинг қўллаб-қувватлашисиз мустаҳкамлаш мумкин эмаслиги таъкидланди. Бугунги кунда фуқароларнинг аксарияти ҳуқуқбузарликларга нисбатан муросасизликни намоён этади, фаол фуқаролик позициясини намойиш этади ва жамоат хавфсизлигини таъминлашда ички ишлар органларини қўллаб-қувватлайди.
Ҳайъат йиғилишини якунлар экан, Ички ишлар вазири замонавий полиция ходими нафақат ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизимининг вакили, балки давлат сиёсатининг бир қисми эканлигини таъкидлади. Шунинг учун, жамоат тартибини таъминлашдан ташқари, ички ишлар органлари доимий равишда юқори ҳуқуқий маданият ва қонунга ҳурматни шакллантиришлари керак.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон кибержиноятчиликка қарши қандай курашаётгани ҳақида ёзган эдик.