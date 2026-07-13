Иенанинг қадрсизланиши: пандемиядан бери биринчи марта японларнинг чет элга саёҳатлари камаяди
ASTANА. Кazinform – Бу ёзда Япониядан чет элга кетадиган сайёҳлар сони 8,8 фоизга камайиб, 2,17 миллион кишига етиши кутилмоқда. Бу пандемиядан кейин туризм тиклана бошлаган 2023 йилдан бери биринчи пасайишдир, деб хабар беради Кyodо.
JTB Corp. йирик сайёҳлик агентлиги маълумотларига кўра, бу иенанинг қадрсизланиши ва харажатларнинг ошиши билан боғлиқ.
Компаниянинг 15 июлдан 31 августгача бўлган прогнозига кўра, саёҳат нархининг ошиши сайёҳларни Шимолий Америка ва Австралия каби узоқ жойлардан воз кечишга мажбур қилмоқда. Бундан ташқари, инфляция шароитида аҳолининг тежашга ўтиши туфайли ички туризм ҳам пасайиши мумкин.
Чет элга бир марталик саёҳат учун бир кишига ўртача харажат 6,3 фоизга ошиб, 323 000 иенага ёки тахминан 2000 долларга етиши кутилмоқда.
Иенанинг заифлашувидан ташқари, Яқин Шарқдаги инқироз туфайли авиация ёқилғиси нархларининг ошиши ва ёқилғи қўшимча тўловларининг ошиши ҳам хориждаги харажатларнинг ошишига таъсир кўрсатмоқда.
Авиабилетлар нисбатан арзон бўлган яқин атрофдаги мамлакатларга талаб юқори. JTB маълумотларига кўра, Жанубий Корея энг машҳур йўналишларнинг 26,2 фоизи билан етакчилик қилмоқда. Кейинги ўринда Тайвань 16,2 фоиз билан туради.
Ўтган йилнинг ноябрь ойида Бош вазир Санаэ Такаичининг Тайвань ҳақидаги баёнотидан кейин Токио ва Пекин ўртасидаги муносабатларнинг ёмонлашиши сабабли, Хитойга саёҳатлар сони ўтган йилги кўрсаткичнинг ярмига, яъни 10,1 фоизга камайиши кутилмоқда.
Япония ичидаги саёҳатлар сони ўтган йилга нисбатан 4,4 фоизга камайиб, 69 миллионга етиши кутилмоқда. Бир кишига ўртача харажатлар 3,2 фоизга ошиб, 48 500 иенага етиши мумкин.
Токиони ўз ичига олган шарқий Канто минтақаси 19 фоиз билан энг машҳур йўналиш бўлиши кутилмоқда. Кейинги ўринда Япониянинг ғарбий қисмидаги Кинки минтақаси (14,9 фоиз) ва мамлакат шимолидаги Хоккайдо (11,2 фоиз) бор.
Умумий тенденция шуни кўрсатадики, аҳоли харажатларида тобора эҳтиёткор бўлиб бормоқда.
— Таътилларини қисқартириш каби чоралар кўриш орқали харажатларни камайтираётганлар ва қиммат бўлса ҳам, хоҳлаган саёҳатларига боришни истаганлар ўртасидаги фарқ кенгайиб бормоқда, — деди JTB вакили.
JTB бу прогнозни июнь ойида ёзги таътил даврида камида бир кечага саёҳат қилишни режалаштираётган одамлар орасида ўтказилган онлайн сўровнома асосида берди.
Эслатиб ўтамиз, Японияда компаниялар банкротлиги сўнгги 12 йилдаги энг юқори даражага етди.