Ҳукумат янги KazSat-3Rни яратиш учун 10 миллиард тенгедан ортиқ маблағ ажратди
ASTANА. Кazinform — KazSat-3R космик алоқа тизимини яратиш лойиҳасини амалга ошириш учун Ҳукумат захирасидан 10,4 миллиард тенгедан ортиқ маблағ ажратилди. Лойиҳа миллий сунъий йўлдош алоқа тизими ва телекоммуникация саноатини ривожлантиришга қаратилган.
Қозоғистон Республикаси Бош вазири Олжас Бектенов тегишли қарорни имзолади.
Ҳукумат матбуот хизматининг хабар беришича, ажратилган маблағлар мавжуд KazSat-3 қурилмасини алмаштирадиган янги KazSat-3R сунъий йўлдош алоқа тизимини яратишга сарфланади. KazSat-3нинг режалаштирилган хизмат муддати 2029 йилда тугайди. Янги қурилма миллий сунъий йўлдош алоқа тизимининг узлуксиз ишлашини таъминлайди.
— Лойиҳани амалга ошириш сунъий йўлдош алоқа тармоқлари ва телевидение ва радиоэшиттириш тизимларининг барқарор ишлашини таъминлайди, аҳолиси кам ва чекка ҳудудларда интернетга киришни кенгайтиради. Шу билан бирга, ахборот хавфсизлиги даражаси ошади ва Қозоғистоннинг технологик суверенитети мустаҳкамланади, — дейилади хабарда.
Ҳозирда KazSat космик алоқа тизимининг имкониятларидан мамлакатнинг энг йирик алоқа операторлари ва давлат идоралари фойдаланмоқда. Тизим радиоэшиттириш, маълумотлар узатиш, мобил алоқа ва интернет хизматларини тақдим этади. Тизимга 19 та алоқа оператори уланган ва 2 миллиондан ортиқ абонент телевизион эшиттириш хизматларидан фойдаланади.
Ҳукумат шунингдек, Қозоғистонда телекоммуникация хизматлари сифатини яхшилаш бўйича тизимли ишлар олиб борилаётганини эълон қилди. Сўнгги икки йил ичидаги асосий натижалардан бири шундаки, юқори тезликдаги интернетга уланган аҳолининг улуши 99% га етди. Бугунги кунда 4,5 мингдан ортиқ қишлоқ аҳоли пунктлари юқори тезликдаги интернет билан таъминланган. Сунъий йўлдош технологиялари чекка ва бориш қийин бўлган ҳудудларда алоқани таъминлаш учун қўлланилади. Бунинг натижасида ҳатто ер усти инфратузилмасини қуриш қийин бўлган аҳоли пунктлари ҳам интернетга уланмоқда.
— Қишлоқ жойларда оптик толали алоқа тармоқларини кенгайтириш, "Сўнгги мил" лойиҳасини амалга ошириш, 5G тармоғини ривожлантириш, автомагистралларда мобил алоқани таъминлаш ва замонавий сунъий йўлдош ечимларини жорий этиш каби муҳим лойиҳаларни амалга ошириш орқали инфратузилмани ривожлантириш таъминланмоқда. Шу билан бирга, замонавий рақамли хизматларга кириш кенгаймоқда: бугунги кунда давлат хизматларининг 90% дан ортиғи онлайн тарзда тақдим этилади, Қозоғистон ўзининг суперкомпьютер имкониятларини ва ягона ҚазТеч рақамли платформасини ишга туширди. Бу сунъий интеллект ва рақамли иқтисодиётни янада ривожлантириш учун пойдевор яратади, — деб хабар берди Ҳукумат матбуот хизмати.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон 2029 йилда «KazSat-3» ўрнини босувчи сунъий йўлдошни учиришни режалаштирмоқда.