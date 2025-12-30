Ҳукумат келгуси йилда қандай қонун лойиҳаларини ишлаб чиқади
ASTANА. Кazinform — Ҳукумат келгуси йилда 12 та қонун лойиҳасини ишлаб чиқишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда бугун Ҳукумат йиғилишида Қозоғистон Республикаси Адлия вазири Ерлан Сарсембаев маълум қилди.
2026 йилга мўлжалланган қонун лойиҳалари режаси давлат органларининг тавсиялари асосида тайёрланган ва жорий йилнинг 31 октябрь куни Қонун лойиҳаларини тайёрлаш хизмати бўйича идоралараро комиссия томонидан тасдиқланган. Лойиҳа 12 та қонун лойиҳасини ишлаб чиқишни назарда тутади. Улардан учтаси Давлат раҳбарининг топшириқларидан келиб чиқади, — деди у.
Вазирнинг сўзларига кўра, Президентнинг топшириқларига мувофиқ қуйидаги қонун лойиҳалари ишлаб чиқилади:
— “Қозоғистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига давлат мулки масалалари бўйича ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”;
— “Қозоғистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига онлайн платформалар ва масс-медиа масалалари бўйича ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” ва Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги кодексга тегишли ўзгартиришлар.
— Юқорида тилга олинган қонун лойиҳаларидан ташқари, режада “Нефть-кимё саноати тўғрисида”, “Табиий офатлардан мажбурий уй-жой суғуртаси тўғрисида”, “Сафарбарлик тўғрисида”ги қонунлар ва уларга тегишли қонун лойиҳалари, “2027-2029 йиллар учун республика бюджети тўғрисида”ги йиллик қонун лойиҳаси, шунингдек, меҳнат қонунчилигини такомиллаштириш, мажбурий ижтимоий суғурта ва ижтимоий таъминот масалалари бўйича алоҳида қонун лойиҳалари Парламентга тақдим этилиши кўзда тутилган. Жами, йилнинг биринчи ярмида Парламентга 5 та қонун лойиҳаси ва йилнинг иккинчи ярмида 7 та қонун лойиҳаси тақдим этилиши режалаштирилган, — деди Ерлан Сарсембаев.