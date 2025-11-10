Ҳукумат экологик тоза авиация ёқилғиси ишлаб чиқариш заводини қуриш масаласини муҳокама қилди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Бош вазири Олжас Бектенов LanzaJet раҳбарияти билан мамлакатда экологик тоза авиация ёқилғиси ишлаб чиқариш заводини қуриш масаласини муҳокама қилди. Бу ҳақда Ҳукумат матбуот хизмати хабар берди.
Бош вазир Олжас Бектенов Американинг LanzaJet компанияси бош ижрочи директори Жимми Самариц ва тижорат ишлари бўйича вице-президент Стефан Тион билан саноат ва технологик ҳамкорликни ривожлантириш бўйича учрашув ўтказди.
Экологик тоза авиация ёқилғиси ишлаб чиқариш бўйича қўшма лойиҳани амалга ошириш учун илғор технологияларни маҳаллийлаштириш истиқболлари кўриб чиқилди. Хусусан, Қостанай вилоятининг Рудний шаҳрида авиация SAF (Sustainable Aviation Fuel) ишлаб чиқариш заводини қуриш лойиҳаси муҳокама қилинди.
LanzaJet - бу органик (дон, маккажўхори, картошка ва бошқалар) моддаларни ўз ичига олган турли хил хомашёлардан олинган этанолдан экологик тоза SAF авиация ёқилғиси ишлаб чиқариш технологиясини ишлаб чиққан компания. Келажакдаги корхонанинг қуввати йилига 54 минг тонна авиация ёқилғиси ва 100 минг тонна қайта ишланган биоэтанол турларини ишлаб чиқариш учун етарли бўлади. Бугунги кунда заводнинг техник-иқтисодий асосини (ТИА) ишлаб чиқиш бўйича ишлар якунланди.
Лойиҳа "яшил" авиацияни ривожлантириш ва уни агросаноат мажмуасида кейинги қайта ишлашга қаратилган. Биоёқилғи ишлаб чиқариш иссиқхона газлари чиқиндиларини камайтиришни таъминлайди, бу Қозоғистоннинг иқлим ва энергетика кун тартибининг асосий устуворликларига мос келади.
— Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистонда халқаро авиация марказини яратиш вазифасини қўйди. Аэропортларнинг қувватини кенгайтириш ва инфратузилмани яратиш билан бир қаторда, саноатни юқори сифатли ва экологик тоза авиация ёқилғиси билан таъминлаш масаласи ҳам муҳим аҳамиятга эга. Биз ҳамкорликни мустаҳкамлашга тайёрмиз. Ҳукумат ушбу лойиҳани ҳар томонлама қўллаб-қувватлайди, — деди Олжас Бектенов.
Учрашув иштирокчилари Қозоғистонда барқарор авиация ёқилғиси (SAF) ишлаб чиқариш лойиҳасининг асосий йўналишларини батафсил кўриб чиқдилар. LanzaJet раҳбарияти лойиҳани биргаликда амалга ошириш учун интеграциялашган тузилма яратиш имкониятини кўриб чиқишни таклиф қилди.
Маълумотнома: LanzaJet компаниясига бош қароргоҳи Чикагода (АҚШ) жойлашган етакчи Америка биомуҳандислик компанияси LanzaTech асос солган. LanzaTech дан ташқари, асосий инвесторлар йирик трансмиллий корпорациялардир: International Airlines Group, Mitsui & Co., Ltd., Shell, Suncor Energy, British Airways, LanzaTech, Microsoft, Breakthrough Energy, All Nippon Airways (ANA), Airbus, Groupe ADP ва бошқалар, улар дунёнинг энг йирик авиакомпаниялари билан узоқ муддатли шартномаларга эга.