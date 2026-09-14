Huawei Қозоғистоннинг 48 та университетида ICT Competition 2026-2027 Roadshow тадбирини бошлади
ASTANA. Kazinform - 8 сентябрда Huawei Қозоғистонда Huawei ICT Competition 2026-2027 Roadshow янги мавсумини бошлади. Таълимга оид тур мамлакатнинг 48 та университетини қамраб олади ва 14 октябрга қадар давом этади, деб хабар беради Kazinform.
Roadshow доирасида Huawei вакилларидан иборат жамоа АКТ йўналишларида таҳсил олаётган талабалар ва профессор-ўқитувчилар билан учрашади. Иштирокчилар Huawei ICT Competition 2026-2027 шартлари, саралаш босқичлари ҳамда халқаро технологик танловга тайёргарлик кўриш имкониятлари ҳақида батафсил маълумот олишлари мумкин.
Huawei ICT Competition ҳар йили университет талабалари ва ўқитувчилари учун ўтказилади. Танлов иштирокчиларга ахборот-коммуникация технологиялари соҳасидаги билимларини чуқурлаштириш, амалий кўникмаларини ривожлантириш ва уларни амалий масалаларни ҳал этишда қўллаш имконини беради. Шунингдек, иштирокчилар бошқа мамлакатлардан келган талабалар ва экспертлар билан тажриба алмашиш имкониятига эга бўладилар.
“Huawei ICT Competition талабаларга университетда олган назарий билимлар доирасидан чиқиб, ўз билимларини амалиётда синаб кўриш имконини беради. Бу йил Roadshow Қозоғистоннинг 48 та олий таълим муассасасини қамраб олади. Бунинг натижасида имкон қадар кўпроқ талаба танлов имкониятлари ҳақида билиб олиши ва ўз кучини синаб кўриши мумкин. Биз Қозоғистонда ёш АКТ мутахассисларининг салоҳияти юқори эканини кўриб турибмиз ва улар учун касбий ривожланиш ҳамда халқаро тажриба алмашиш борасида янада кўпроқ имкониятлар яратишни истаймиз”, — деди Huawei Technologies Kazakhstan бош директори Сун Ясюй.
Қозоғистон учун янги мавсум Huawei ICT Competition 2025-2026 танловидаги юқори натижалардан сўнг бошланмоқда. Қозоғистонлик талабалар Шэньчжэнь шаҳрида бўлиб ўтган глобал финалда Network Track йўналишида иккинчи, AI Innovation йўналишида эса учинчи ўринни эгалладилар. Ўтган мавсум танлов тарихидаги энг йирик мавсум бўлиб, у 100 дан ортиқ мамлакат ва минтақадаги 2000 дан зиёд олий таълим муассасасидан 220 000 дан ортиқ талаба ва ўқитувчини бирлаштирди.
Roadshow Huawei ICT Competition 2026-2027 танловига олиб борувчи йўлнинг биринчи босқичи бўлади. Университетлардаги учрашувлар сериясидан сўнг иштирокчиларни 30-31 октябрь кунлари миллий саралаш босқичи ва 27 ноябрда миллий финал кутиб туради. Минтақавий финал 2027 йил март ойида, глобал финал эса 2027 йил май ойида ўтказилиши режалаштирилган.
Huawei ICT Competition ва АКТ-академиялари орқали компания университетлар билан ҳамкорликни ривожлантиришда ва талабаларнинг замонавий технологик билимларга эга бўлиш имкониятларини кенгайтиришда давом этмоқда. Ташаббус марказида амалий тайёргарлик, халқаро тажриба алмашиш ва АКТ соҳасининг янги авлод мутахассисларини тайёрлаш масалалари турибди.