Ҳормуз бўғози орқали уч кун ичида 15 та кема ўтди
ASTANA. Kazinform – Ҳормуз бўғози орқали юк ташишга чекловлар сақланиб қолмоқда. Бироқ, сўнгги уч кун ичида бўғоздан 15 та кема ўтди, деб хабар берди Анадолу агентлиги.
MarineTraffic маълумотларига кўра, сўнгги уч кун ичида бўғоздан 15 та кема ўтган. Улардан 8 таси қуруқ юк кемалари, 5 таси танкерлар ва 2 таси суюлтирилган нефть гази (LPG) ташувчилардир.
Кемаларнинг 87 фоизи бўғоздан чиқиб кетган. Бундан ташқари, кўплаб кемалар "махсус йўналишлар"дан фойдаланиб, Эроннинг ҳудудий сувларидан ўтган.
Сўнгги уч кун ичида бўғоздан ўтган кемаларнинг атиги 13 фоизи Форс кўрфазига кирган. Бу денгиз транспортидаги номутаносиблик сақланиб қолганидан далолат беради.