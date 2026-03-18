OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    18:39, 18 Март 2026 | GMT +5

    Ҳормуз бўғози орқали уч кун ичида 15 та кема ўтди

    ASTANA. Kazinform – Ҳормуз бўғози орқали юк ташишга чекловлар сақланиб қолмоқда. Бироқ, сўнгги уч кун ичида бўғоздан 15 та кема ўтди, деб хабар берди Анадолу агентлиги.

    Фото: Anadolu Ajansı
    Фото: Anadolu Ajansı

    MarineTraffic маълумотларига кўра, сўнгги уч кун ичида бўғоздан 15 та кема ўтган. Улардан 8 таси қуруқ юк кемалари, 5 таси танкерлар ва 2 таси суюлтирилган нефть гази (LPG) ташувчилардир.

    Кемаларнинг 87 фоизи бўғоздан чиқиб кетган. Бундан ташқари, кўплаб кемалар "махсус йўналишлар"дан фойдаланиб, Эроннинг ҳудудий сувларидан ўтган.

    Сўнгги уч кун ичида бўғоздан ўтган кемаларнинг атиги 13 фоизи Форс кўрфазига кирган. Бу денгиз транспортидаги номутаносиблик сақланиб қолганидан далолат беради.

    Теглар:
    Юк ташиш Нефть Эрон Яқин Шарқ Жаҳон янгиликлари
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!