    Хорижлик тадбиркорлар Ўзбекистоннинг қайси ҳудудларида энг кўп корхона очмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 декабрь ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 17 900 та корхоналар фаолият юритмоқда.

    Хорижлик тадбиркорлар Ўзбекистоннинг қайси ҳудудларида энг кўп корхона очмоқда
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Уларнинг ҳудудлар кесимидаги сони қуйидагича:

    • Тошкент шаҳрида – 11 369 та;
    • Тошкент вилоятида – 2 330 та;
    • Самарқанд вилоятида – 661 та;
    • Фарғона вилоятида – 609 та;
    • Сурхондарё вилоятида – 492 та;
    • Андижон вилоятида – 404 та;
    • Бухоро вилоятида – 377 та;
    • Навоий вилоятида – 307 та;
    • Сирдарё вилоятида – 270 та;
    • Наманган вилоятида – 261 та;
    • Жиззах вилоятида – 248 та;
    • Қорақалпоғистон Респ. – 218 та;
    • Хоразм вилоятида – 196 та;
    • Қашқадарё вилоятида – 158 та.

