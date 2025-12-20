11:05, 20 Декабрь 2025 | GMT +5
Хорижлик тадбиркорлар Ўзбекистоннинг қайси ҳудудларида энг кўп корхона очмоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 декабрь ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 17 900 та корхоналар фаолият юритмоқда.
Уларнинг ҳудудлар кесимидаги сони қуйидагича:
- Тошкент шаҳрида – 11 369 та;
- Тошкент вилоятида – 2 330 та;
- Самарқанд вилоятида – 661 та;
- Фарғона вилоятида – 609 та;
- Сурхондарё вилоятида – 492 та;
- Андижон вилоятида – 404 та;
- Бухоро вилоятида – 377 та;
- Навоий вилоятида – 307 та;
- Сирдарё вилоятида – 270 та;
- Наманган вилоятида – 261 та;
- Жиззах вилоятида – 248 та;
- Қорақалпоғистон Респ. – 218 та;
- Хоразм вилоятида – 196 та;
- Қашқадарё вилоятида – 158 та.
