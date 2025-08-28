Хорижий юк машиналарининг Ўзбекистонда юриши учун тўловлар миқдори камайтирилди
TASHKENT. Kazinform — Ҳукумат қарори билан Вазирлар Маҳкамасининг айрим қарорларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди, деб хабар беради Ўзбекистон Адлия вазирлиги матбуот хизмати.
Қарор билан хорижий давлатлар оғир юкли ва катта ҳажмли транспорт воситаларининг Ўзбекистон ҳудуди бўйлаб юриши учун тўловлар миқдорига ўзгартиришлар киритилди.
Унга кўра, транспорт воситасининг умумий ҳақиқий массаси рухсат берилганига нисбатан ошганлиги учун тўланадиган тўлов қуйидаги тарифларга мувофиқ белгиланди:
- умумий ҳақиқий вазннинг йўл қўйиладиган вазнга нисбатан ортиқча миқдори 0 тн дан 5 тн гача бўлганда юриладиган 1 км масофа учун БҲМнинг 0,08 фоизи миқдорида;
- 5 дан 10 гача – 0,12;
- 10 дан 15 гача – 0,24;
- 15 дан 20 гача – 0,42;
- 20 дан 25 гача – 0,63;
- 25 дан 30 гача – 0,97;
- 30 дан 35 гача – 1,39;
- 35 дан 40 гача – 1,94;
- 40 дан 45 гача – 2,66;
- 45 дан 50 гача – 3,59;
- 50 ва ундан юқори – 4,22.
Шунингдек, оғир юкли ва йирик габаритли транспорт воситалари ўтиши учун аризаларни кўриб чиқиш, йўналишни келишиш ҳамда рухсатнома бериш учун тўланадиган тўлов миқдори “Лицензия” автоматлаштирилган ахборот тизимида қуйидаги тарзда ҳисобланиши кўзда тутилди:
- 100 км га қадар БҲМнинг 54 фоизи миқдорида;
- ҳар бир кейинги км учун БҲМнинг 0,24 фоизи миқдорида.
Илгари мазкур тўловлар 100 км га қадар — 25 АҚШ доллари ҳамда ҳар бир кейинги километр учун — 0,11 АҚШ доллари қийматида белгиланган эди.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонга 7 ойда 30,3 мингта юк автомобиллари импорт қилинган.