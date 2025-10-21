OZ
    Хорижий олимлар кўриш қобилиятини қисман тиклай оладиган кўз имплантини ихтиро қилди

    ASTANA. Kazinform — Олимлар кўр одамнинг кўриш қобилиятини қисман тиклашга ёрдам берадиган кўз имплантини ихтиро қилди, деб хабар беради Belta.

    Шетелдік ғалымдар көруді жартылай қалпына келтіретін көз имплантын ойлап тапты
    Фото: Freepik

    Янги технология махсус кўзойнакларга ўрнатилган камерадан иборат. У суратга олади ва уни симсиз имплантга проекция қилади. Кейин имплант тасвирни электр сигналлари орқали мияга узатади.

    Клиник тадкикотларда ёшга боғлиқ макула насли билан оғриган беморларнинг 80% дан ортиғи кўришнинг сезиларли яхшиланишини, ҳатто ўқиш қобилиятини ҳам кўрсатди.

    “Кўриш қобилиятини тиклашга уриниш кўплаб беморлар учун биринчи қадамданоқ яхши натижаларга олиб келди”, — деди тадқиқотчилардан бири.

    Ушбу янгилик Американинг Science Corporation компанияси томонидан молиялаштирилди. Янги технология АҚШ ва Европада қўлланилади.

    Эслатиб ўтамиз, астаналик ўқувчи кўзи ожизлар учун ақлли кўзойнак ихтиро қилган эди.

