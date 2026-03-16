ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    09:17, 16 Март 2026 | GMT +5

    Хориждаги барча 71 та участка референдум комиссияси ўз ишини якунлади — ТИВ

    ASTANA. Kazinform — 54 та мамлакатда овоз берган Қозоғистон фуқароларининг умумий сони 12 740 кишини ташкил этди. Бу сайловчиларнинг 88,6% иштирокини таъминлади. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси ТИВ хабар берди.

    Шетелдегі барлық 71 учаскелік референдум комиссиясы өз жұмысын аяқтады
    Фото: Берік Табынбаев / Kazinform

    Эслатиб ўтамиз, референдумда биринчи бўлиб Япония ва Жанубий Кореядаги ватандошларимиз овоз беришди.

    Биринчилардан бўлиб Токио шаҳрида ўтган референдумда овоз берганлардан бири Қозоғистон фуқароси, “Нихон” университетининг 3-курс талабаси Жибек Айдин эди.

    Кейинчалик Хитойда янги Конституция бўйича республика референдуми учун сайлов участкалари очилди. Улар Қозоғистоннинг Пекиндаги элчихонасида, шунингдек, Қозоғистоннинг Шанхай, Сиань ва Гонконг шаҳарларидаги бош консулликларида ишлай бошлади.

    Референдум Япония Конституциявий ислоҳот ҚР Ташқи ишлар вазирлиги Хитой
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
