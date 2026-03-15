Энг биринчи овоз берувчи — Японияда таҳсил олаётган талаба Жибек Айдин
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Республикаси фуқаролари референдумда Японияда ўзларининг конституциявий ҳуқуқларидан биринчилардан бўлиб фойдаланишди. Бу ҳақда ҚР Ташқи ишлар вазирлиги хабар берди.
Токиода биринчилардан бўлиб референдумда овоз берганлардан бири Қозоғистон фуқароси, «Нихон» университетининг 3-курс талабаси Жибек Айдин бўлди.
– Кўриб чиқилаётган масала мамлакатимизнинг келажакдаги ривожланиши учун муҳимдир. Референдум ўтказиш шаффофликни таъминлайди ва жамоатчилик фикрини ҳар томонлама ҳисобга олиш имконини беради. Давлат ҳар бир фуқаронинг ўз танловини амалга ошириши учун зарур шароитларни яратади ва бизнинг фаол фуқаролик позициясини намойиш этишимиз муҳим вазифадир, — деб таъкидлади Ж. Айдин.
Шунингдек, у чет элда яшовчи ватандошларимиз Қозоғистон Республикаси дипломатик ваколатхоналари кўмагида референдумда иштирок этиш имкониятига эга бўлганликларини таъкидлади.
– Бу мамлакатимиз келажаги борасида масъулиятли қарорлар қабул қилиш учун умумий имкониятдир. Менимча, бу қарор Қозоғистоннинг барқарор ва динамик ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади, — дея хулоса қилди сайловчи.
Шунингдек, Сеулдаги сайлов участкасида биринчилардан бўлиб овоз берганлардан бири Осиё ўрмон ҳамкорлиги ташкилоти (AFoCO) ходими Қозоғистон фуқароси Ернар Сарсенбаев бўлди.
У хориждаги фуқароларнинг бундай муҳим сиёсий жараёнда иштирок этиш имкониятини юқори баҳолади ва референдумда иштирок этиш ҳар бир фуқаронинг фуқаролик масъулиятининг намоён бўлиши эканлигини таъкидлади.
— Бундай муҳим миллий масалалар бўйича ўз фикрини билдириш ҳар бир фуқаронинг бурчидир. Референдум бизга мамлакатимиз тараққиёти ва келажаги борасида муҳим қарорлар қабул қилиш имконини беради, — деди у.
Шуни таъкидлаш керакки, биз Жанубий Корея ва Япониядаги қозоғистонликлар референдумда овоз беришни бошлаганликлари ҳақида хабар берган эдик.