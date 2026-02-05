ХОҚ Қишки Олимпиада ўйинларини кейинга қолдиришни кўриб чиқмоқда
ASTANA. Kazinform — Халқаро Олимпия Қўмитаси (ХОҚ) президенти Кирсти Ковентри келажакдаги Қишки Олимпиада ва Паралимпия ўйинлари жадвали иқлим ўзгариши сабабли бир ойга кўчирилиши мумкинлигини айтди.
Чоршанба куни кечқурун ХОҚнинг 100 дан ортиқ аъзоси Ковентрида "Келажакка тайёргарлик" дастури доирасида навбатдаги музокаралар учун учрашди.
"Биз келажакдаги Олимпия ва Паралимпия қишки ўйинлари вақтини қайта кўриб чиқишимиз керак бўлиши мумкин. Агар ўйинларни олдинроқ ўтказа олсак, бу муқобил вариант бўлиши мумкин", - деди ХОҚ президенти матбуот анжуманида.
Қишки Олимпиада анъанавий равишда февраль ойида ўтказилади. Таклиф қилинаётган ўзгаришлар иқлим ўзгариши билан боғлиқ бўлиб, бу қор қопламининг барқарорлигига ва тадбирларни ўтказиш имкониятига таҳдид солмоқда.
2030 йилги Олимпиада 1-17 февраль кунлари Франция Альп тоғларида, 2034 йилги Олимпиада эса 10-26 февраль кунлари АҚШнинг Юта штатида ўтказилиши режалаштирилган.
Бироқ, келажакдаги Қишки Олимпия ўйинларини январь ойида ва Паралимпия ўйинларини февраль ойида ўтказиш имконияти ҳам кўриб чиқилмоқда.
Умуман олганда, ХОҚ илгари иқлим ўзгариши келажакдаги мусобақаларни ўтказиш ва ташкил этишда қийинчиликлар туғдиришини таъкидлаган эди.
Халқаро Олимпия Қўмитаси аъзолари июнь ойида яна йиғилиб, Олимпия шарҳи натижалари асосида қарорлар қабул қилишади, шунингдек, 2030 йилги Қишки Олимпиада ўйинларига янги спорт турларини киритиш зарурлигини муҳокама қилишади.
Эслатиб ўтамиз, 6-22 февраль кунлари Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида Қишки Олимпиада ўйинлари бўлиб ўтади.