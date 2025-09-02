Хитойнинг Сунъий интеллект соҳасида ҳамкорлик бўйича глобал ташкилот яратиш ташаббусини қўллаб-қувватлаймиз – Президент
ASTANA. Kazinform - Президент рақамлаштириш соҳасидаги Хитойнинг ютуқлари бутун дунёга маълум эканини таъкидлади ва бу борада яқиндан ҳамкорлик қилиш ниятини билдирди.
Мутахассисларнинг фикрича, 2033 йилга бориб сунъий интеллект бозори ҳажми 5 триллион долларга етади, унинг жаҳон технология саноатидаги улуши эса 30 фоизгача ошади.
“Биз Хитойнинг Сунъий интеллект соҳасида ҳамкорлик бўйича глобал ташкилот тузиш ташаббусини қўллаб-қувватлаймиз. Бу борада куни кеча тарихий Тяньцзин шаҳрида бўлиб ўтган Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти саммитида очиқ баёнот бердим. Қозоғистонда рақамли иқтисодиётни ривожлантириш бўйича тизимли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Сунъий интеллект технологиясини кенг жорий этиш бўйича кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Жорий йилда Қозоғистонда минтақадаги биринчи Суперкомпьютер ишга туширилди. AlemAI халқаро сунъий интеллект маркази ҳам очилди. Биз янги «Alatau City» шаҳрини барпо этиш лойиҳасига алоҳида аҳамият берамиз. Бу шаҳар мамлакатимизда ва бутун минтақада инновациялар, криптоиндустрия ва технологик тадбиркорликни ривожлантиришга йўл очадиган қудратли марказга айланиши керак. Бу борада, Хитой компаниялари билан яқиндан ҳамкорлик қилиш ниятидамиз. Бугун China State Construction Engineering Corporation компанияси Қозоғистон томони билан тегишли шартнома имзолайди. Биз буни тўлиқ қўллаб-қувватлаймиз. Менимча, қурилишни тезроқ бошлаш керак. Яқин келажакда «Alatau City» ягона экотизим сифатида алоҳида мақом олади”, – деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
